Unahotels: Jeremy Senglin sarà il nuovo esterno

di Francesco Pioppi

Sarà Jeremy Senglin il nuovo esterno della Pallacanestro Reggiana che prenderà il posto, almeno numericamente, di RJ Nembhard il play-guardia statunitense che verrà congedato a breve.

Gli uomini mercato biancorossi hanno già l’accordo con l’entourage del giocatore e sono ai dettagli anche con il Fuenlabrada (Serie A spagnola) per liberarlo e farlo arrivare in città nel week end.

Impossibile vederlo in campo a Trento domenica alle 18,30, ma non c’è tempo da perdere e quindi si lavorerà per averlo in palestra con coach Dragan Sakota alla ripresa degli allenamenti della prossima settimana. Classe 1995, nativo di Kansas City (Missouri) si tratta di una combo-guard di 188 cm per 86kg che - dopo un brillante percorso a Weber State University che lo ha portato ad essere il miglior realizzatore ogni epoca dell’ateneo (lo stesso della stella Nba Damian Lillard) - si è poi costruito una carriera solida a livello europeo.

Una prima fugace esperienza in Bundesliga nel 2018 (5 partite con Ludwigsburg) e poi Nanterre (Serie A francese, 14,3 punti e 3,2 assist col 48% da 3 in 28 minuti) un biennio ad Andorra (2 stagioni a 10 punti e 2,2 assist col 42% da 3 in 22 di media) e poi ancora Nanterre (11,3 punti) e quest’anno Fuenlabrada (10,3 e 1,7 assist col 45% dalla lunga distanza in 27’). Chi si aspettava un playmaker puro o un ‘nome altisonante’ resterà certamente deluso, perché Senglin è di fatto una guardia che può giocare il pick and roll o creare vantaggi ma non è - tanto per capirci - il ‘classico regista‘ che può fare il clone di Andrea Cinciarini. È però un giocatore solido, tatticamente affidabile (diciamo che a differenza di altri capisce anche le dinamiche difensive e si applica…) e che ha il grande pregio di poter essere una minaccia continua dalla lunga distanza (40% da 3 in carriera). Insomma, non aspettiamoci un fenomeno che da solo possa risollevare le sorti di questa malandata Unahotels, ma potrà certamente rendersi molto utile alla causa. Speriamo soprattutto che Senglin capisca in fretta le cose di cui ha bisogno Dragan Sakota, completamente disorientato dalle prestazioni di RJ Nembhard che - non solo per colpe sue - non si è ma ambientato nel contesto reggiano e ha costretto il tecnico a rotazioni ancor più limitate. Dopo questo ingresso, la Pallacanestro Reggiana tornerà nuovamente sul mercato per un lungo che possa garantire un minimo di pericolosità offensiva e intimidazione.