Unahotels, la classifica spiega il new deal. Nel 2022 biancorossi a sei punti col panettone

L’ottima partenza della Pallacanestro Reggiana sta facendo sognare i tifosi e strizza l’occhio alla storia. Erano infatti sette anni, dalla stagione agonistica 2016-2017, che i biancorossi non ottenevano tre successi nelle prime quattro gare come accaduto con Brindisi, Scafati e Cremona.

L’ultima volta fu la Grissin Bon di Menetti a riuscirci: dopo aver perso all’esordio a Caserta (78-75) Polonara e compagni vinsero infatti in casa con Sassari (86-80), fecero il blitz a Brindisi (78-82) e poi superarono la Reyer al PalaBigi (85-79).

Il dato odierno assume però ancora più significato perché due delle tre vittorie della Unahotels sono state ottenute lontano dal fortino di via Guasco e questo è un segnale di grande solidità e prontezza mentale da parte dei ragazzi di coach Priftis. Fa poi impressione pensare come il 21 ottobre alle 22,30 circa la Pallacanestro Reggiana avesse già sei punti in classifica, mentre nella passata stagione questo bottino arrivò solo il 30 dicembre, dopo il successo interno con la Vuelle Pesaro (95-76) di Jasmin Repesa. Era la tredicesima giornata e le famiglie avevano appena celebrato il Natale e attendevano il cenone di San Silvestro.

Adesso i punti sono gli stessi, ma si viaggia con l’orario legale (che cambierà proprio questo week end) e le luminarie sono ancora sigillate negli scatoloni. Il rendimento è quindi cambiato in maniera radicale così come l’assetto dirigenziale e tecnico, ma fa notizia proprio perché, dopo gli anni d’oro delle finali scudetto e qualche ‘lampo’ successivo, le squadre biancorosse non avevano mai avuto questa consistenza e soprattutto questo potenziale.

Ovviamente non mancano gli aspetti da sistemare, come ha ammesso con apprezzabile franchezza Priftis anche dopo la vittoria a Cremona.

Troppi rimbalzi offensivi concessi agli avversari e qualche pausa (non autorizzata) in difesa. Situazioni su cui però si sta lavorando in maniera continua durante gli allenamenti e che vengono supportate da un dato che è molto confortante: le palle recuperate.

L’Unahotels è infatti saldamente al comando di questa speciale classifica con 9,3 ad incontro. Significa che Weber e soci hanno una spiccata predisposizione per sporcare le linee di passaggio e mettere pressione sulla palla. Questo tipo di inclinazione può effettivamente portare la difesa ad essere un po’ sbilanciata ‘in avanti’ e quindi ad aprire spazi a rimbalzo difensivo. Adesso tratta di trovare un briciolo di equilibrio in più (anche) tra queste fasi, ma la strada intrapresa sembra quella giusta.