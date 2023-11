Unahotels, la terza sfida di rango europeo. Difesa e rimbalzi la chiave del match

Test numero 3. I primi due, a Milano e a Trento, l’Unahotels li ha mancati; perché dire falliti sarebbe un po’ troppo visto che, sia contro l’Armani che al cospetto degli atesini, la truppa biancorossa non ha mai mollato gli ormeggi e ha sempre provato a giocarsela: sebbene riuscendoci, in concreto, più con la Dolomiti Energia che con i campioni d’Italia in carica.

Tuttavia rimane il fatto che Reggio sinora, nei confronti con avversarie del suo livello o sulla carta superiori, non è riuscita a prevalere e soprattutto non è stata in grado di mantenere intensità e concentrazione per tutti i quaranta minuti. Condizione indispensabile per imporsi su formazioni di pari caratura e analoghe ambizioni.

Per questo il match casalingo di oggi contro Tortona assume particolare importanza: non tanto per la classifica (i ragazzi di Priftis sono a due punti dalla vetta e il ruolino di marcia è ampiamente positivo) quanto per verificare i progressi di un gruppo che appare assolutamente coeso ma che deve trovare ancora la sua ideale dimensione tecnica.

Quale migliore occasione quindi per compiere ulteriori passi avanti che sfidare un team costruito per affrontare due competizioni (i piemontesi stanno disputando anche Basketball Champions League) quindi estremamente solido e fisico e che è stato la rivelazione dello scorso campionato?

Vero che la squadra di Ramondino sinora ha viaggiato a corrente alternata, gli ingranaggi tecnici non paiono ben oliati come l’ambiente e lo stesso tecnico irpino si aspettavano: ma quando in squadra hai gente del calibro di Kyle Weems o Mike Daum, per tacere degli ex di turno Leonardo Candi e Arturs Strautins, basta davvero poco per mettersi sui giusti binari e avviare una marcia difficile da contenere per gli avversari.

In ragione di questo l’Unahotels se vorrà prendersi i due punti di fronte al pubblico del PalaBigi, sinora un vero fattore, col suo calore, nelle prestazioni della squadra (che vive tantissimo di entusiasmo e di energia) dovrà stare estremamente attenta e sempre sul pezzo.

Senza confidare troppo nel fatto che Tortona arriverà in via Guasco sicuramente priva del lungodegente Tavernelli, di Zerini e con Severini a referto solo per onor di firma.

Sarà invece deciso all’ultimo momento utile l’impiego di Thomas, alle prese con una fascite plantare, e Obasohan anch’egli acciaccato.

La Bertram, reduce dalla convincente vittoria in Bcl sui bosniaci dell’Igokea si affiderà al trio Dowe-Weems-Daum, tutti in doppia cifra di media, e alla "verve" sinora dimostrata sotto i tabelloni (oltre 35 rimbalzi per gara contro i 31 della Unahotels) Reggio è pronta a rispondere col talento, i punti e il carisma di Galloway (che pare per nulla turbato dalle voci di mercato che lo riguardano) la sapienza cestistica di Smith e la sontuosità offensiva di Hervey.

Ma l’impressione è che, al di là dei duelli individuali, saranno l’intensità difensiva, il controllo dei rimbalzi e la continuità sui 40’, le chiavi dell’incontro.