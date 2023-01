Unahotels, le statistiche danno poche speranze

di Gabriele Gallo

Ok, i rinforzi. Che però dovranno arrivare presto ed essere impattanti ed efficaci: combinazione non facile. Ok la mentalità, e quella gli alfieri di una Pallacanestro Reggiana alle corde ma non ancora al tappeto, la possono trovare solo dentro loro stessi; idem dicasi per l’attaccamento alla maglia e alla causa biancorossa. Ma al netto di tutto questo, cosa dice la statistica? L’Unahotels ha possibilità concrete di salvarsi guardando all’andamento della lotta per non retrocedere nella storia del campionato di basket? La risposta è sì, ma non sarà affatto semplice. Perché nei 22 campionati a 16 squadre che si sono disputati da quando la società cittadina è entrata nell’elite della palla a spicchi italiana (correva l’annata 19841985) soltanto in due occasioni chi si trovava all’ultimo posto della classifica alla 14ª giornata con 6 punti (e a quattro di distanza dalla prima posizione tranquilla: ovvero l’attualità per la Unahotels) è poi riuscito a restare in serie A. E’ accaduto nel 20202021 (Varese ultima a 6 punti, poi salva a quota 20 a fine annata) e nel 20172018, allorchè la Vuelle Pesaro, fanalino di coda con appena tre vittorie, a fine regular-season riuscì a lasciarsi dietro la Betaland Capo d’Orlando; la quale, a un turno dal termine del girone d’andata aveva 4 punti in più dei marchigiani.

Va detto tuttavia che due anni fa i lombardi si salvarono per l’esclusione dal campionato della Virtus Roma; mentre nel caso dei pesaresi in quella stagione era prevista una sola retrocessione: altrimenti avrebbero salutato, sia pure per soli due punti, il massimo campionato.

Fattore statistico che non aiuta la truppa di Sakota. E’ poi capitato che a centrare la salvezza partendo da ultimi, con 6 punti al 14° turno, furono anche Rieti nel 20082009 (che poi chiuse terz’ultima lasciandosi dietro Fortitudo Bologna e Udine) e Rimini nel 19992000. In queste due occasioni peraltro, sia i laziali che i romagnoli avevano un ritardo di soli due punti dalla terz’ultima.

Ulteriore punto da considerare è il numero di vittorie da conquistare per restare in Serie A. Usando come termine di paragone il criterio delle due retrocessioni, formula del campionato in corso, per arrivare terz’ultimi sono servite 11 vittorie in nove occasioni, 10 in sette campionati, 9 in cinque annate.

Nell’edizione 19891990 ne bastarono poi appena 8 a Firenze per accedere alla lotteria dei play-out e in quella sede salvare la categoria. Al momento attuale Hopkins e compagni, come è noto, hanno potuto gioire solo tre volte. Per essere quasi sicuri di mantenere Reggio in serie A dovranno farlo quindi almeno in altre otto partite (su 16 totali) e toccare quota 22 punti. A 20 si potrebbe coltivare qualche speranza; con meno ci vorrebbe un mezzo miracolo. I precedenti statistici non sono confortanti: ma se si buttano in mezzo al parquet il cuore e il sangue, si può andare oltre i freddi numeri.