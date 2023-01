Unahotels, l’Under 17 a San Lazzaro

Smaltiti i brindisi per il nuovo anno, l’Under 17 di coach Consolini scende già in campo per un impegno di altissimo livello. Torna, infatti, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, il prestigioso Trofeo Bruna Malaguti, in programma a San Lazzaro di Savena da oggi al 6 gennaio.

La kermesse bolognese richiama, ormai da diverse stagioni, le migliori formazioni italiane di categoria che si sfideranno, prima in quattro gironi all’Italiana, poi nelle ultime due giornate, andranno in scena gli scontri diretti per stilare la classifica del torneo.

I baby biancorossi sono stati inseriti nel girone con Reyer Venezia, Basket Roma e Cesenatico dove milita Tommaso Pillastrini, figlio dell’ex coach biancorosso Stefano. Sarà sicuramente un ulteriore banco di prova per testare il percorso fin qui ottimo del team reggiano, attualmente primo in campionato nel girone emiliano.

c.c.