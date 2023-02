Unahotels, l’Under 17 batte gli Stars e conquista il 3° posto

STARS

58

UNAHOTELS

62

STARS: Springer, Mattioli 24, Brizzi 15, Ponzellini, Casarini, Ghedini 4, Tugnoli 8, Loro, Zerbini 3, De Luca 4,Bulgarelli n.e., Fiorentini. All. Cantelli.

UNAHOTELS: Bacchelli 16, Bonaretti 4, Lusetti L. 9, Mainini 1, Obayagbona 4, Suljanovic 19, Fornasiero 5, Lavacchielli, Lusetti F. 2, Abreu 2, Samb n.e., Manfredotti. All. Consolini.

Arbitri: Zaniboni e Culmone di Bologna.

Parziali: 14-11; 26-27; 42-43.

Blitz da dieci e lode per l’Under 17 che sbanca il parquet bolognese degli Stars e conquista il terzo posto regionale dopo che la finale di andata si era conclusa sull’86-86.

La tensione per la posta in palio ha mantenuto il punteggio basso; decisivi, nella volata finale, i canestri di Suljanovic e di Bacchelli, già protagonista in gara-1, che hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei biancorossi. Ora la Unahotels avrà alcune settimane di riposo prima della fase interregionale.