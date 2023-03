Unahotels, per salvarsi bisogna entrare nella storia

di Gabriele Gallo

Punto primo: non è finita finchè non è finita. Da cui deriva il secondo: fino a quando la matematica non sancirà la retrocessione tutto l’ambiente biancorosso ha il dovere di crederci e di spingere l’Unahotels a tentare l’impresa. Pretendendo però in cambio, e giustamente, che capitan Cinciarini e compagni lascino lacrime e sangue sul parquet nel provarci.

Dopo di che, e deve essere chiaro a tutti gli appassionati reggiani della palla a spicchi, per restare in serie A stavolta occorre davvero un’impresa da Guinnes dei primati. E benchè i santi si debbano, di norma, scomodare per motivi ben più seri, ci perdoni San Prospero se, per una volta, ci abbandoniamo alla resa mistica e chiediamo pure la sua intercessione affinchè possa proseguire la striscia di campionati consecutivi nella massima serie della Pallacanestro Reggiana: attualmente a quota 11.

Premesso tutto questo la statistica è impietosa per i nostri colori. Da quando il sodalizio di via Martiri della Bettola è approdato per la prima volta in serie A infatti (correva l’annata 198485) si sono disputati 37 tornei: in 12 di questi a dieci giornate dal termine l’ultima in classifica era staccata di 4 punti dalla salvezza, analogamente a quanto sta accadendo oggi alla truppa di Sakota. Ebbene, ahinoi, nessuna squadra ha compiuto l’impresa. Così è, sfortunamente.

In due delle occasioni citate, per la verità, la Vuelle Pesaro, da ultima a -4, in serie A è riuscita a rimanerci. Ma il problema è che in quelle stagioni (20132014 e 20172018) di retrocessioni ne era prevista una sola, a differenza delle due odierne. In un paio di campionati alla Pallacanestro Reggiana è già toccato in sorte vivere la situazione che sta affrontando oggi, nel 19992000 e nel 20062007 ed entrambe le volte si scese amaramente in A2. Nella seconda, oltretutto, l’allora Bipop-Carire perse quello che, probabilmente, era il principale scontro vita-morte: all’epoca con Avellino: domenica scorsa invece è toccato a Verona essere il giustiziere di molte delle speranze biancorosse.

L’ultima volta in cui una squadra si è trovata a -4 dalla salvezza a questo punto della stagione risale allo scorso campionato: con Cremona, nel caso penultima, a due vittorie di distacco da Varese, che poi si salverà. Mentre la squadra cremonese è retrocessa. Appellarsi ai numeri quindi non è la strada migliore per la Pallacanestro Reggiana, né confidare (non ci sarebbe nulla da vergognarsi tra l’altro visti i precedenti) in dissesti economici di altre avversarie come troppe volte accaduto in passato.

Ora come ora l’Unahotels ha davanti a sé solo una strada per continuare a coltivare qualche sogno di salvezza: vincere tutti gli scontri diretti ribaltando la differenza canestri (nel 2007 proprio quelle differenze a sfavore la penalizzarono, alla fine della fiera) e combattendo ogni match come se fosse l’ultimo passo per evitare il baratro. Non ci sono terze possibilità.