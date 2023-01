Unahotels, sarà una maratona per la salvezza

di Francesco Pioppi

Maratona biancorossa. La bella vittoria contro Pesaro ha riacceso di colpo le speranze di salvezza della Unahotels che - pur restando all’ultimo posto in solitaria - è riuscita ad accorciare rispetto alle rivali (in particolare Napoli e Trieste) e ad interrompere una striscia negativa che andava ormai avanti da sette partite.

In attesa che il mercato in entrata si sblocchi (si cerca un lungo che sappia giocare in post e un esterno di qualità) diamo un occhio a quelle che, da qui alla fine, saranno tutte le tappe del percorso della Pallacanestro Reggiana.

Un calendario denso di difficoltà, ma anche di opportunità da cogliere per evitare che il percorso si trasformi in una sorta di lunga ‘via crucis’.

Dando una rapida occhiata, la prima cosa che viene spontaneo notare è che il campionato sarà presto spezzato in due e ci sarà un primadopo la pausa per le Nazionali prevista tra febbraio e marzo.

Fino a quel punto infatti Cinciarini e compagni affronteranno Sassari in casa (domenica alle 17,30), Trento in trasferta (domenica 15 alle 18,30), Milano al PalaBigi (domenica 22 alle 18), poi andrà a Brindisi (domenica 29 alle 18,15), a Pesaro (domenica 5 febbraio alle 20) e ospiterà la Virtus Bologna (domenica 12 febbraio).

Il campionato qui si interromperà per riprendere domenica 5 marzo.

Prima di questo break la Pallacanestro Reggiana sarà dunque chiamata a un paio di sfide da brividi (con Milano e Virtus) e ad almeno altre due (Brindisi e Pesaro) con un alto coefficiente di difficoltà ma, se si vorrà sopravvivere in questa categoria, la Unahotels dovrà mettere in conto di arrivare a questo stop con in classifica almeno 10 punti (ora è a 6).

Questo significa vincere almeno 2 dei prossimi 6 incontri (Sassari, Trento, Brindisi, Pesaro, Armani e Segafredo).

A quel punto, dopo la sosta resteranno 11 partite che saranno - di fatto - come 11 finali in cui i biancorossi dovranno portare a casa tutti gli scontri diretti (a Verona il 5 marzo, in casa con Napoli il 12, a Trieste il 19 e in casa con Treviso il 16 aprile) e poi aggiungere almeno altri due successi che porterebbero il totale a 22 punti, una quota che - soprattutto se sarà ribaltata la differenza canestri con Verona, Napoli e Trieste - dovrebbe poter garantire la permanenza in categoria.

Le altre tappe non saranno comunque affatto semplici perché parliamo di Scafati (al Palabigi il 2 aprile), Varese (in trasferta l’8 aprile), Tortona (in trasferta il 19 aprile), Brescia (in casa il 23 aprile), Sassari (in trasferta il 30 aprile) e poi Trento (in casa il 7 maggio).

È sempre complicato fare delle tabelle di marcia attendibili, perché tra un paio di mesi i valori assoluti di alcuni avversari potrebbero essere cambiati, ma al momento non vediamo altre vie d’uscita se non vincere almeno 2 gare delle 6 che restano da qui alla pausa e poi ‘darci dentro’ con i tre scontri diretti consecutivi che arriveranno a marzo.

Un passo alla volta, a partire da domenica con Sassari.