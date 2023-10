L’Unahotels piega Scafati e centra la prima vittoria casalinga

Reggio Emilia, 8 ottobre 2023 – Dopo il blitz a Brindisi all’esordio l’Unahotels fa il bis davanti al pubblico amico (molto numeroso con oltre 3600 spettatori) regolando secondo pronostico e con pochi patemi Scafati. Sugli scudi capitan Vitali, 18 punti e gran difesa, il giovane Momo Faye (autoritario sotto i tabelloni) e la “verve” di Weber.

Il primo quarto vede le due squadre procedere al piccolo trotto, ovvero dentro i binari su cui vorrebbe impostare il match la squadra ospite: gioco lento e bassa intensità. I padroni di casa trovano comunque buoni canestri ma hanno troppe pause difensive. Ad ogni modo i primi 10’ si chiudono sul +3 interno. Il secondo periodo si instrada ben presto sulla falsariga del precedente, Atkins guida l’attacco reggiano, Robinson quello campano.

Il ritmo non si alza e l’inerzia non si sposta: con le due formazioni che approdano all’intervallo lungo con i biancorossi a guidare 45-41. Al ritorno sul parquet la Pallacanestro Reggiana trova il modo di giocare come sa, aumentando vertiginosamente il ritmo del match segnando in velocità e indirizzando il match verso la propria casa.

Quello che Weber e Faye iniziano Galloway ribadisce e a metà frazione l’Unahotels, al culmine di un break di 12-2 vola sul +14 (57-43). Bottino che la truppa di Priftis si porta in dote agli ultimi dieci minuti.

La frazione finale vede la Givova provare a reagire, utilizzando la stessa arma del primo quarto: abbassare il ritmo per provare a inceppare i meccanismi offensivi biancorossi. Per un po’ la mossa riesce e gli uomini di Sacripanti ricuciono fino al -6 (72-66) del 5’, ma un paio di magie di Weber e una “bomba” estemporanea ma efficace di Grant riportano Reggio alla doppia cifra di vantaggio. A quel punto Scafati è stanca per il forcing prodotto e non ha la più la forza di per tentare rimonte. L’Unahotels resta solida e conduce in porto il match

Il tabellino

UNAHOTELS: Weber 13, Hervey 7, Galloway 14, Faye 10, Smith 2, Uglietti 3, Atkins 11, Vitali 18, Grant 7, Chillo. N.e.: Camara e Cipolla. All.: Priftis.

GIVOVA: Lottie 7, Gentile 4, Pinkins 6, Rossato 9, Logan, Robinson 16, Rivers 14, Nunge 21, Pini. N.e.: Sangiovanni, Mouaha, De Laurentiis. All.: Sacripanti.

Arbitri: Guido Giovannetti, Fabrizio Paglialunga, Edoardo Gonella

Parziali: 24-21, 45-41, 65-52

Note: spettatori: 3651; tiri da 3: Unahotels 7/21, Scafati 10/28; tiri liberi: Reggio Emilia 18/23, Scafati 7/9