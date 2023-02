Unahotels, sfuma al fotofinish il sogno della Final Eight

UNAHOTELS

65

TREVISO

66

UNAHOTELS: Deme El Hadji 4, Iannelli 2, Faye 16, Ruggieri 2, Giberti, Ferrari 15, Vaccari 3, Belloni 4, Vecchi, Camara 3, Suljanovic 16, Pastorelli. All. Menozzi.

NUTRIBULLET TREVISO: Marin 3, Iacopini 2, Pellizzari 7, De Marchi 6, Tadiotto 4, Falqueto 8, Faggian 12, Vettori 16, Muaremi, Scandiuzzi, Buzzavo 2, Martin 6. All. Sfriso.

Parziali: 19-20, 40-36, 49-51.

di Cesare Corbelli

Finisce con l’amaro in bocca l’avventura per l’Under 19 (6) di coach Andrea Menozzi che vede sfumare il sogno Final-Eight della Next Gen Cup all’ultimo tiro.

La giornata di ieri era iniziata bene per i biancorossi, con Sassari (6) che si era imposto su Trieste (6) per 83-82; i biancorossi dovevano così vincere su Treviso (12) per passare, ma la Nutribullet ha avuto la meglio alla fine di una sfida avvincente.

Belloni (foto) e compagni interpretano bene la partita e prima dell’intervallo tentano l’allungo grazie alla grande prova di Momo Faye su entrambi i lati del campo (alla fine saranno 16 punti e 18 rimbalzi per il lungo della Unahotels).

Treviso però distribuisce bene i punti in attacco, rimonta e prova a scappare via con Faggian e Vettori (51-56 al 34’). Imran Suljanovic e Momo Faye ricuciono lo strappo e si arriva al finale punto a punto. Rocco Ferrari sigla un 22 dalla lunetta che riporta in vantaggio (62-61) la Unahotels al 38’; Martin risponde con canestro e tiro libero aggiuntivo, poi Faggian firma il 62-66 a 45 secondi dal gong. Suljanovic riapre i giochi con una bomba a 35’’ dal termine, Treviso fa passare il tempo e la conclusione al limite dei 24’’ di Vettori è stoppata da Faye: Suljanovic cattura la palla e la Unahotels ha così la chance per strappare il pass per le finali di Napoli ma il tiro da tre della possibile vittoria scocciato da Ruggieri non va a buon fine.

I biancorossi finiscono il girone al quarto posto a pari punti con Trieste e Sassari ma per la differenza canestri passano i giuliani.