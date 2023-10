Unahotels tosta e unita vince la prima in casa. Ko Scafati, boato al Palabigi: è il nuovo corso

REGGIO EMILIA

85

SCAFATI

77

Unahotels Reggio Emilia: Weber 13 (67, 02), Smith 2 (13, 02), Vitali 18 (13, 46), Hervey 7 (04, 12), Faye 10 (55, 01); Galloway 14 (36, 13), Grant 7 (25, 13), Atkins 11 (510), Uglietti 3 (01, 01), Chillo (01 da 3) N.e.: Camara, Cipolla. All.: Priftis.

Givova Scafati: Robinson 16 (34, 35), Logan (01, 03), Rivers 14 (45, 27), Pinkins 6 (12, 13), Nunge 21 (48, 34); Rossato 9 (33, 11), Gentile 4 (25, 01), Lottie 7 (33, 04), Pini. N.e.: De Laurentiis, Sangiovanni, Mouaha. All.: Sacripanti.

Arbitri: Giovannetti, Paglialunga, Gonella.

Parziali: 24-21, 45-41, 65-52

Note T.l.: Reg 1823 Sca 79. Rimb.: Reg 32 (Faye 7) Sca 29 (Gentile 8). Ass.: Reg 16 (Weber 5) Sca 18 (Robinson 5). Spettatori 3651.

Quando capitan Vitali ha infilato la tripla del +13 a poco più di due minuti dalla fine (81-68) il PalaBigi è esploso in un boato, lasciandosi dietro tutte le paure e abbracciando virtualmente la squadra di Priftis. Il nuovo corso è iniziato ufficialmente lì, perché se la prima gara a Brindisi era sembrata quasi un’esibizione di tecnica e classe contro avversari oggettivamente più deboli, ieri gli appassionati hanno potuto toccare con mano una squadra concreta, tosta e che ha saputo soffrire. Difendendo forte quando Scafati si è attaccata alla partita e ha provato a spaventarla e dimostrando di potersi muovere davvero all’unisono quando la pressione inizia a salire. L’Unahotels era infatti arrivata fino al +18 con un avvio di terzo quarto praticamente magistrale in cui Faye e Weber le avevano dato energia sotto i tabelloni e sul perimetro, ma poi – al punto di non ritorno – la Givova di Sacripanti era stata capace di confezionare un break di 14-4 che aveva, di fatto, riaperto la gara (69-61 al 32’ 39"). Con la forbice che poi si era ulteriormente assottigliata (72-66 al 35’). In quel momento qualche fantasma aveva iniziato a volteggiare per aria, ma due canestri consecutivi di Weber e poi cinque punti di Vitali hanno tagliato le gambe agli avversari. Due indizi fanno una prova e l’impressione è che i ragazzi di Priftis abbiano ancora margine per crescere ulteriormente. Faye è un 2005, ma ha già istinti pazzeschi (mani forti, si mette sempre in visione, va a rimbalzo con ferocia…) oltre a un fisico da urlo; Weber se è connesso come ieri farà impazzire gli avversari sporcando le linee di passaggio, mentre Grant sta migliorando, ma ha fisico e faccia tosta. E dire che Smith, Hervey e Galloway ieri hanno fatto (pur con i dovuti ‘distinguo’) poco più del ‘compitino’ mentre Atkins, che non ha usato gli effetti speciali, ha chiuso con un sontuoso +15 di plusminus: segno che quando c’era lui in campo l’Unahotels controllava il gioco senza patemi. Non bisogna assolutamente esaltarsi, il campionato è lungo e pieno d’insidie, ma questa è una Pallacanestro Reggiana che può giocarsela con tutti. In una gara ‘secca’ anche contro i campioni d’Italia di Milano che hanno chiesto di anticipare la partita, in scaletta domenica alle 16al Forum, a sabato. È possibile, anzi probabile che si trovi un accordo e che la cosa vada in porto. Già oggi si dovrebbero avere più certezze al riguardo.

Francesco Pioppi