Unahotels, un play che può fare la differenza Il regista sarà Weber, è un talento da Nba

di Francesco Pioppi

La Pallacanestro Reggiana ha il nuovo regista titolare: è Briante Weber, 30 anni, 188cm, è nato a Chesapeake (Virginia) ed ha caratteristiche ben precise: è velocissimo, mette tanta pressione sulla palla, è un ottimo difensore e… cambia squadra come cambia il tempo in primavera.

Sono 16 le canotte alternate in 9 stagioni tra i professionisti, in cui ha giocato anche 45 partite in Nba tra Memphis, Miami, Charlotte, Golden State e Houston. Talento irrequieto, insomma.

La Unahotels ha deciso di correre il rischio e per il funambolo statunitense sarà l’ennesima tappa di una carriera in cui probabilmente ha raccolto meno rispetto al potenziale.

Colpa di un caratterino non sempre facile o incline ai compromessi.

"Sono galvanizzato dall’idea di giocare per coach Priftis - queste le sue prime parole dopo la firma -. Cercherò di portare la Mamba Mentality proprio nel luogo in cui è nata (il riferimento è a Kobe, cresciuto a Reggio Emilia). Non voglio aggiungere molto altro: spero sia una stagione divertente, dove tutti resteremo in salute e conquisteremo gli obbiettivi che ci porremo. Farò di tutto - conclude Weber - affinchè i tifosi apprezzino l’energia con cui scenderò in campo".

Nell’ultima annata ha giocato con il Bnei Herzliya (Serie A turca) dove ha realizzato 12.4 punti, 5.6 rimbalzi e 3.7 assist di media.

Se saprà ambientarsi nella maniera corretta, potrà fare la differenza perché parliamo di un giocatore che ha avuto – oltre alla Nba – anche un passaggio all’Olympiacos nel 2018-2019, finito purtroppo non nel migliore di modi.

Disse di aver abbandonato la Grecia "per ritardi negli stipendi…", ma la risposta da parte del club greco non fu tenera e portò alla luce alcuni particolari non simpatici per le parti chiamate in causa: "Le storie notturne su Weber sono molte e lui sa benissimo perché ha lasciato la squadra, lasciando dietro di sé anche un’auto distrutta che gli è stata data nuova di zecca", questa la stilettata del club greco.

La speranza è che, in ogni caso, a distanza di 4 anni Weber sia maturato e abbia fatto tesoro degli eventuali errori commessi.

L’ultima stagione sembra essere un buon biglietto da visita in tal senso, ma è chiaro che il lavoro di gestione al quale è chiamato coach Priftis dovrà essere profondo.

"Con l’innesto di Briante andiamo a migliorare sensibilmente il nostro pacchetto esterni. È un giocatore con ottime doti di difensore e caratteristiche particolari: gioca molto bene in transizione e a ritmi alti. Può segnare ma anche creare per i compagni, ma soprattutto è un grande competitor e porterà leadership, carattere ed aggressività al nostro team".

Adesso per chiudere il roster mancano una guardia straniera di fisico e talento e un italiano ‘gregario’ nel ruolo di ala.

Possibile che gli annunci arrivino a breve, in ogni caso la squadra si presenterà al completo per il ‘training camp’ previsto in città.