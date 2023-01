Unahotels, vinci il ’derby’ delle deluse

di Francesco Pioppi

Viene un po’ il magone se si pensa che fino a qualche anno fa la sfida tra Reggio e Sassari assegnava scudetti e coppe mentre quella di oggi - a partire dalle 17,30 (in streaming su Eleven e in chiaro su DMax) - rappresenta una sorta di ultima spiaggia tra deluse, alla disperata ricerca di una carezza che ne riaccenda il sorriso. Eppure c’è poco da star qui a piangersi addosso, perché i tempi cambiano e bisogna sempre sapere reagire alle difficoltà.

Una missione che in primis toccherà alla Unahotels che dovrà fare di tutto per salire a 8 punti e abbandonare l’ultimo posto in solitaria. Una posizione onestamente inquietante anche se il tempo non manca, visto che quella di oggi sarà la penultima giornata dell’andata che si concluderà domenica prossima a Trento.

Coach Dragan Sakota ha finalmente potuto lavorare con un minimo di continuità e qualche segnale incoraggiante si è già visto nella vittoria contro Pesaro. Pochi concetti, ma chiari ed efficaci: più organizzazione e intensità difensiva, più circolazione di palla in attacco (alleluia) con la ricerca costante del gioco interno (alleluia bis) non solo per concludere vicino a canestro, ma anche per muovere meglio le retroguardie avversarie. Proprio per questo motivo, gli uomini mercato della Pallacanestro Reggiana stanno cercando un centro in grado di garantire ancora più pericolosità in area, ma di questo se ne parlerà in maniera dettagliata nelle prossime settimane.

Si parlerà invece, già stasera, del record di Andrea Cinciarini a cui manca solo un assist per raggiungere Gianmarco Pozzecco in vetta alla classifica all-times della Serie A (1772). È possibile, se non probabile, che il sorpasso arrivi nel primo tempo, con il PalaBigi che gli riserverà una sentita e doverosa standing ovation. Tra il pubblico purtroppo ci sarà anche Arturs Strautins. L’ala lettone si è infortunata nel corso degli ultimi allenamenti e per lui il verdetto è severo: lesione muscolare al retto femorale della gamba destra e almeno tre settimane di stop. Pur non essendo nel suo momento migliore, la sua fisicità a rimbalzo e i suoi tiri da fuori mancheranno all’appello e i 15 minuti di media in cui restava in campo andranno ridistribuiti. Di fronte la Unahotels si ritroverà una squadra reduce da due sconfitte consecutive in campionato (a Venezia e con Brescia) ma comunque ricca di talento.

Parliamo soprattutto di Jamal Jones (13 punti e 4 rimbalzi di media col 56% da 2) e di Eimantas Bendzius (14,4 punti e 4,2 rimbalzi col 46,4% da 3) due ali molto versatili che Reggio soffre storicamente. Il primo l’anno scorso era nei turchi del Bahcesehir affrontati in finale di Europe Cup e il secondo, alla sua terza stagione in Sardegna, quando incrocia la Unahotels tira sempre fuori il meglio del repertorio. Oltre a loro, ci sono comunque altri atleti in grado di fare male come il play Gerald Robinson (11,6 pt e 4,7 assist) e il play-guardia Filip Kruslin (8,8 pt con il 48% da 3). La risposta dei ragazzi di Dragan Sakota dovrà comunque essere all’altezza, perché quella di oggi non è affatto una missione impossibile.