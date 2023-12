Under 12, s’impone. Silvia Burani

Vittoria di Silvia Burani nel Memorial Giancarlo Caselli, torneo Under 12 ospitato dal CT Tricolore. L’atleta del CT Albinea sfrutta al meglio i favori del pronostico: in semifinale è Brizio Taylor (CT Rovereto) ad arrendersi 4-1, 4-0, mentre nel match decisivo è battaglia vera con la compagna di allenamenti Martina Guglielmi, giustiziera in semifinale della numero 2 Amelia Campadelli Zamboni (La Meridiana Modena), che alza bandiera bianca solo sul 4-2, 4-5, 7-3. Anche nel tabellone maschile il successo è appannaggio del numero 1 Nicolas Diazzi (La Meridiana Modena), che regola dapprima il padrone di casa Jacopo Saccani col punteggio di 5-3, 4-0, per poi fare il bis in finale contro il numero 3 Davide Rossi (San Martino Sport), che si arrende non senza combattere per 5-3, 4-2. Nel Rodeo disputato al CT Correggio e riservato alla 4^ categoria maschile vince Nicolò Andreoli (Carpi Sport) grazie al 4-1, 4-2 su Fabiano Trionfetti (CT Poviglio).

d.r.