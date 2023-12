Under 14, Lusuardi e Bassoli conquistano il primo posto

Buoni risultati degli atleti reggiani della prima tappa del Junior Program Padel FITP, kermesse giovanile andata in scena al Circolo Tennis Correggio: a sfidarsi, sui campi di via Terrachini, 28 tra ragazzi e ragazze provenienti, oltre che dalla nostra provincia, anche da Modena, Bologna e Parma, suddivisi in due fasce per età e livello di gioco.

Nella categoria Junior Under 16 Beatrice Fantesini (CT Tricolore) e Marta Gazzetti (San Martino Sport) si sono arresi in finale di fronte a Mattia Ceresini (Pro Padel Parma) e Carlo Landi (Country Club Bologna), mentre nella categoria Future Under 14 Gabriele Lusuardi (CT Correggio) e Alessandro Bassoli (CT Rio Saliceto) si sono aggiudicati il primo posto dopo il successo nel match decisivo contro i padroni di casa Vittorio Casadei e Bianca Giannotti, al termine di una finale decisamente equilibrata e ricca di emozioni.