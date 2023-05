Under 15 a caccia dell’Interzona

A caccia dell’Interzona. L’Under 15 di coach Rossetti, dopo essersi classificata al quarto posto in regione, affronta oggi l’Azzurra Trieste, seconda forza del Friuli Venezia Giulia, per accedere ai concentramenti del prossimo weekend che regalano le finali nazionali di Pescara. Palla a due alle 16 sul parquet neutro padovano di Albignasego. Dopo il ko dello scorso turno, è arrivato il disco rosso per l’Under 17 anche nel recupero infrasettimanale contro Forlì per 86-66; ora è rimasta solo la matematica a non condannare i baby biancorossi.

Il tabellino della Unahotels: Bacchelli 15, Bonaretti 10, Beltrami 2, Lusetti L. 6, Mainini 2, Obayagbona, Yadde 5, Deme 20, Emokhare, Fornasiero 2, Lavacchielli 4, Lusetti F.. All. Consolini.

c.c.