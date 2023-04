Under 16, che peccato: fuori al primo turno playoff

Salvezza ancora alla portata per la Primavera della Reggiana. Nonostante le quattro sconfitte consecutive, l’ultima sabato in casa col Padova (0-2), la formazione di Bertoni e Costa mantiene un punto di vantaggio sull’ultima piazza, occupata dal Pordenone, travolto a sua volta nel match interno col Parma.

A 4 turni dalla fine la sfida probabilmente decisiva per le sorti del campionato sarà lo scontro diretto in programma sabato 29 a Casalgrande coi "ramarri", preceduto dalla trasferta in Laguna di sabato prossimo con il Venezia.

Retrocede in Primavera 3, lo ricordiamo, solo il fanalino di coda del torneo.

Under 17. Tris casalingo per l’Under 17, che batte al "Bagnoli" di Villa Bagno i pari età del Piacenza e li distanzia di 5 lunghezze, consolidando il terzo posto e blindando di fatto i playoff. Apre le marcature ad inizio ripresa il bomber Pederzini, poi nel proseguo sono Ferrari e D’Angelo a chiudere i conti. Domenica prossima la trasferta sul campo della Recanatese chiude la stagione regolare, la vetta (occupata dal Cesena) è a sole 2 lunghezze, quindi tutto è ancora in gioco.

Under 16. Termina al primo turno dei playoff la stagione dell’Under 16, cui non basta il 2-1 casalingo contro la Vis Pesaro per entrare tra le prime 8 del torneo.

Troppo netta la sconfitta dell’andata (4-1) in terra marchigiana per i ragazzi di Bertoni, che avevano chiuso al terzo posto la regular season. Le reti di giornata, sul sintetico "Lari", sono opera di Ruggeri e del solito Bartoli, espulsi Pellegri e Strozzi.

Under 15. Stop interno per l’Under 15 nella sfida anata in scena al "Valli" col già citato Piacenza. I rivali si impongono 2-0 sull’undici di Cammarata, che scivolano in tal modo al sesto posto della graduatoria, scavalcati dall’Ancona. Anche in questo caso l’ultima giornata sarà in terra marchigiana a Recanati.

Under 9. Vittoria per l’Under 9 nel torneo "Taro Po", andato in scena in terra parmense. La squadra di mister Pigoni ha avuto la meglio in un quadrangolare disputato contro Parma, Piacenza e Sassuolo.