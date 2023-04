Under 17 ko con Verona Domani sfida al Forlì

Scontro diretto per il terzo posto per l’Under 17 (4) di coach Giordano Consolini che, domani alle 20 alla Chierici, ospita Forlì (4), allenato dal coach luzzarese Gandolfi: in palio due punti pesantissimi per l’accesso alla fase nazionale.

Nello scorso turno, i baby biancorossi hanno perso per 64-56 contro Verona (8) nel match che avrebbe potuto rilanciarla in ottica secondo posto. Dopo un match equilibrato (14-17; 40-34; 50-45 i parziali), i gialloblu hanno la meglio grazie ai gemelli Massimo (14) e Francesco (8) Frosini, figli dell’indimenticato ex biancorosso Alessandro. Unahotels: Bacchelli 5, Bonaretti 4, Beltrami, Mainini 4, Obayagbona 4, Yadde 10, Deme 25, Emokhare, Fornasiero 2, Lavacchielli 2, Lusetti. All. Consolini.

Nel trofeo Emilia-Romagna, l’Under 14 (Mammi 22) perde lo scontro diretto per il secondo posto nel girone, regolata a domicilio da Modena per 61-75.

c.c.