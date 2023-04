Under 17: primo successo nel girone interregionale

Turno infrasettimanale trionfale per la cantera della Unahotels. L’Under 17 coglie il primo successo del girone interregionale superando Borgomanero (0) per 92-80. I biancorossi scappano subito via (26-10 al 10’) poi controllano il match (49-41 al 20’, 72-61 al 30’).

Unahotels: Bacchelli 5, Bonaretti 9, Lusetti L. 4, Mainini 4, Obayagbona 9, Suljanovic I. 24, Deme 31, Emokhare 3, Fornasiero, Lavacchielli, Lusetti F. 3, Samb ne. All. Consolini.

Primo hurrà nel girone per i pass ai nazionali, anche per l’Under 15 che si impone su Rimini (4) per 88-64, tenendo sempre in mano le redini della gara (22-13; 44-29; 62-46).

Unahotels: Abreu 28, Corsini 2, Ficarelli 2, Hadzhyiev 14, Manfredotti L. 10, Marras 11, Farioli N., Moscardini 5, Rinaldi, Mammi 13, Piccinini 3, Samb. All. Rossetti.

Tutto facile per l’Under 14 (8) che, nel Trofeo Emilia-Romagna, rulla Parma (0) per 105-58 grazie alle doppie cifre di Morcavallo (23), Scanarini (16), Zampogna (16), Mammi (15), Bertoni (12).

c.c.