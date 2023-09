Under 19 al quadrangolare di Bondeno. È uscito il girone di campionato: quante big!

Weekend con quadrangolare di alto livello per l’Under 19 di Menozzi. I baby della Unahotels, infatti, saranno impegnati nel IV Memorial Pietro Breveglieri a Bondeno di Ferrara dove oggi alle 17.30 sfideranno in semifinale la Fortitudo Bologna e domani a partire dalle 15.30, in base al risultato odierno, affronteranno una fra Virtus Bologna e Reyer Venezia per la finalissima o lo scontro per il podio. È stato infanto ufficializzato il calendario e il girone è davvero super tosto. La Unahotels se la vedrà con Bernareggio, Orobica Bergamo, Milanotre, Robur e Fides Varese, Cremona, Olimpia Milano, Brescia Urania Milano, Vis Ferrara, Casalpusterlengo e Fidenza. Un girone pieno zeppo di top team, alcuni dei quali già affrontati lo scorso anno anche in Under 17 nella fase interzonale, con gli stessi ragazzi ora passati nelle squadre più grandi. La prima palla a due è prevista per lunedì 2 ottobre alle 20 al palaBigi.

c.c.