Under 19, l’Unahotels piega l’Urania Cherubini (Chemco) convocata

URANIA

73

UNAHOTELS

87

Urania Basket Milano: Anchisi 12, Azzolini 2, Di Liberto 8, De Carlo 12, Osio 3, Ottini 4, Palazzo 4, Romano, Tesoro 5, De Donno 1, Radi, Solimeno 22. All.: Montefusco.

Unahotels: Camara 10, Pastorelli 2, Suljanovic O. 27, Beltrami 2, Bonaretti 7, Mainini, Obayagbona 3, Suljanovic I. 12, Yadde 13, Deme n.e., Lusetti F. 3, Abreu 8. All:. Menozzi.

Arbitri: Di Luzio e Venezia di Milano.

Parziali: 15-23; 26-45; 47-66.

Si chiude con una vittoria il 2023 per l’Under 19 (10) della Unahotels che supera l’Urania Milano (4) nel recupero della quinta giornata di andata, rinviata a fine ottobre per la concomitanza della Next Gen Cup. I baby biancorossi hanno preso da subito in mano le redini del match, piazzando il break decisivo nel secondo quarto grazie alla solita prova positiva in attacco dei fratelli Suljanovic, ben coadiuvato da Yadde.

Passando al basket femminile, la Chemco Puianello incassa l’ennesima soddisfazione per il settore giovanile. Nell’ambito delle selezioni regionali e del Progetto Academy per formare le nazionali giovanili del futuro, infatti, è stata convocata la baby Susanna Cherubini, classe 2009.

La giovane atleta castellese ha svolto un allenamento lunedì scorso a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, insieme alle altre quindici selezionate provenienti da tutte le società emiliane e romagnole.

c.c.