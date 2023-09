Uno stratega ateniese sulla tolda di comando. Veterano delle competizioni internazionali

Dimitris Priftis, 54 anni, originario di Atene, ha firmato lo scorso giugno, con la Pallacanestro Reggiana, un accordo biennale. L’esperto tecnico greco proviene dal Tofas Bursa, in Turchia, dove ha allenato fino allo scorso mese di gennaio partecipando, analogamente alla squadra biancorossa, alla Basketball Champions League della Fiba. In precedenza, alla guida dell’Unics Kazan, aveva stabilito un proficuo sodalizio con l’attuale general manager dell’Unahotels, Claudio Coldebella. In Russia Priftis è rimasto per quattro stagioni, partecipando sempre all’Eurocup e centrando la qualificazione all’Eurolega al termine dell’annata 20202021. Il campionato successivo il coach ellenico lo vive sulla tolda di comando del Panathinaikos, in patria, col quale vince la Supercoppa di Grecia e disputa l’Eurolega, Dal 2014 al 2017 ha allenato l’Aris di Salonicco, vincendo il premio di miglior tecnico nel 2017. E’ sposato e ha una figlia.