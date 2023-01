Valeriani: "Ora serve sbagliare meno" Belisario: "Bravi tutti, avanti così"

Sarà una fase playoff a forti tinte reggiane, quella in partenza nel weekend e che vedrà coinvolte Puianello e Scandiano nella lotta per guadagnare i pass per le finali nazionali e il conseguente sogno promozione in A2. Entrambi i team hanno disputato un’ottima prima fase e hanno tutte le carte in regola per ambire ad un posto al sole. "In estate - dice la presidentessa castellese Simona Valeriani - abbiamo allestito un roster importante e la prima parte di stagione è andata bene, però, ora, se vogliamo fare un passo importante dovremo commettere meno errori. La formula rimette tutti in gioco e ogni passo falso avrà un grande valore in classifica. Dovremo lavorare sulla costanza, che è l’aspetto che più ci è mancato in questa prima fase, ci siamo fatte rimontare diverse volte dopo aver comandato tanti match. Voglio spendere due parole sulle quattro under che per noi si sono già rivelate fondamentali. Per la lotta alla qualificazione, Cavezzo e Magika hanno roster completi, ma anche Scandiano, insieme a Rimini, non sono più outsider, poi c’è la sorpresa Samoggia". P

assiamo la parola al ’boss’ scandianese, Lucky Belisario. "Il giudizio sulla prima fase è ottimo, per come erano iniziate le cose con la mancanza di pedine importanti come Brevini e Bini, abbiamo raggiunto sicuramente un bellissimo traguardo. Si è creato un bel gruppo, con coesione e rispetto reciproco fra ragazze senior e junior. Aspettative per la seconda fase? Fare il meglio possibile, continuare con la mentalità mostrata finora ma soprattutto che le ragazze continuino a crescere e divertirsi. Faccio i complimenti a Fabio e Licia, sono due coach molto bravi che stanno tirando fuori le qualità delle ragazze. Siamo contenti che il progetto femminile stia andando avanti anche grazie agli sponsor, stiamo cogliendo i frutti dei sacrifici".

Cesare Corbelli