’Vallo’: il piede c’è Cigarini in crescita

La partitella di ieri pomeriggio a Cavazzoli è stata la prima occasione per Andrea Vallocchia (nella foto), centrocampista 25enne arrivato dal Cosenza, di mostrarsi ai tifosi (poco meno di un centinaio). La Reggiana contro la Primavera 2 di Andrea Costa (coraggiosa e organizzata) ha disputato due tempi da 35’, e Vallocchia è sceso in campo nel secondo, come mezzala sinistra (è un mancino).

Ha fatto vedere cose buone (come una traversa colpita col piede forte) e qualche palla persa, dovute a un po’ di timidezza essendo ancora in una fase di inserimento. A spronarlo, su tutti, capitan Rozzio: per lui, e non solo, il nuovo arrivato è già ’Vallo’. Piccole cose che facilitano l’inserimento nel gruppo.

I due tempi hanno visto due diverse formazioni (ma sempre 3-5-2). Nel primo tempo Venturi (autore di una gran parata) dietro a Luciani, Cremonesi (al 10’ è entrato Laezza) e Hristov. A centrocampo la linea Guglielmotti-Nardi-Cigarini (in costante crescita)-Sciaudone-Varela (provato a sinistra, i baby granata hanno sfondato un paio di volte da quel lato), e davanti Pellegrini (il più in palla delle punte) con Lanini. Nel secondo tempo in porta Voltolini, in difesa Chiesa-Rozzio-Cauz, a centrocampo Libutti-Kabashi-Muroni-Vallocchia-Nardi, e in attacco Varela con Rosafio.

Protagonisti i difensori: 2-0 il primo tempo con bolide da fuori di Laezza e sinistro da lontano sotto al sette di Luciani, mentre Chiesa ha siglato il 3-0 allo scadere con un potente destro al volo su cross di Rosafio.

Non hanno giocato soltanto Turk (che ha lavorato col preparatore Marco Bizzarri), Rossi e Guiebre: per loro soltanto una normale gestione dei carichi di lavoro. Nicoletti sempre ai box, Montalto a parte. Lavoro personale anche per Natan Girma, centrocampista in prova.

Ieri presenti il vice presidente Giuseppe Fico, il dg Vittorio Cattani, e il diesse Roberto Goretti, che ha seguito la squadra da solo in un angolo (col telefono super attivo…). Col Siena sono squalificati Laezza, Nardi e Varela, oltre a Diana: al suo posto il vice Baresi, che ieri ha arbitrato all’inglese.

Intanto cambia l’orario di Reggiana-Alessandria (di domenica 22 gennaio): si gioca alle 14.30, e non alle 17.30.

Giuseppe Marotta