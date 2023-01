Vallocchia ha firmato fino a giugno 2024 Ha scelto il numero 6, oggi primo allenamento

Ieri sera la Reggiana ha ufficializzato l’acquisto di Andrea Vallocchia, centrocampista, che arriva a titolo definitivo dal Cosenza. Nato a Rieti nel 1997, Vallocchia è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, poi 5 presenze in Serie D con la maglia della Sambenedettese e circa 130 gare in Serie C con Samb, Olbia e Juve Stabia. Nella scorsa stagione è approdato al Cosenza in B, dove ha disputato 17 partite; nella stagione sportiva corrente è sceso in campo per 11 volte. Il giocatore (che ha scelto la maglia numero 6) ha firmato un contratto fino a giugno 2024, con opzione di un anno a favore della società. Oggi primo allenamento.