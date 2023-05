Valorizzazione giovani: Reggio terza con 1197 minuti E Momo Faye si è già guadagnato un posto nel roster

La Pallacanestro Reggiana si conferma come una delle realtà più attente alla valorizzazione dei giovani. Il club biancorosso si è infatti piazzato al terzo posto nella classifica relativa all’utilizzo dei giocatori italiani ‘Under 23’ con 1197 minuti (pari al 21,9% del totale) dietro solo a Dolomiti Energia Trentino (2374) e Tezenis Verona (1439). A tal proposito, guardando al futuro, si sta distinguendo a livello internazionale un altro prodotto della ‘cantera’ biancorossa che tra due anni completerà il percorso di formazione e potrà essere tesserato come ‘italiano. Parliamo di Momo Faye, lungo classe classe 2005 di 207cm, che nel primo match delle finali dell’Adidas Next Gen Tournament, organizzato da Euroleague ha messo insieme una prestazione da applausi. Il biancorosso ha guidato l’Under 18 Next Generation Select Team alla vittoria contro Badalona con un tabellino da 16 punti e 13 rimbalzi in 28’ e tante giocate di energia e intensità che potrebbero portarlo ad essere – già nel prossimo campionato – uno dei sei stranieri di riferimento della prima squadra. f.p.