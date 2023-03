Valorugby, la finale di Coppa Italia è a Verona

Lo stadio Payanini di Verona ospiterà la finale di Coppa Italia di rugby, sabato 8 aprile. Il moderno impianto della città di Giulietta e Romeo, inaugurato cinque anni fa, è stato scelto dalla Federazione per accogliere la sfida tra Petrarca Padova e Valorugby, entrambe qualificate a questo atto conclusivo dopo aver vinto tutti gli incontri precedenti.

La finale, con kick off alle ore 15, sarà trasmessa in diretta da Rai Sport, oltre che da Eleven Sports.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, con prezzo dimezzato per donne, under 18 e over 65; ingresso grautito per i ragazzi sotto i tredici anni. Prevendita sul sito del Verona Rugby, organizzatore dell’evento.

Intitolato allo sponsor che lo ha costruito, il Payanini Stadium ha una capienza di 2700 posti e recentemente ha ospitato più volte anche i raduni delle nazionali azzurre.

Sia il Petrarca sia il Valorugby hanno già vinto la Coppa Italia in questi ultimi anni: i Diavoli la conquistarono nel 2019, a Parma, contro il Valsugana Padova; nel 2020 fu Rovigo a prendersi il trofeo, nel fango del campo di casa; nel 2021 tutto annullato per pandemia e l’anno scorso trionfo del Petrarca.

Per arrivare alla finale di Verona il Valorugby ha superato nell’ordine le Fiamme Oro a Roma (14-24), i Lyons Piacenza (32-16) e il Rovigo al Mirabello (25-20), infine il Viadana nella decisiva partita oltre Po (21-28).

Marco Ballabeni