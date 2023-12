Vandelli, eterno presidente: "Quando Nico parò 2 rigori..."

Giovanni Vandelli nell’immaginario collettivo dei tifosi granata sarà sempre il presidente per eccellenza.

Il giovane imprenditore di successo che negli anni ’80 gettò anima, corpo e anche tanti soldi per fare grande la propria squadra del cuore è qualcosa di iconico e che va ben oltre i risultati ottenuti. Impegni professionali, sportivi e tante amicizie ultra decennali lo hanno portato a confrontarsi con Modena ed è per questo che, quello di domani, è soprattutto il ‘suo’ derby.

Vandelli, innanzitutto come sta?

"Bene dai, ormai gli anni avanzano e tiriamo avanti. Diciamo che cominciamo ad entrare nella vecchiaia, ma se vogliamo parlare di sport sono al corrente un po’ di tutto: Reggiana oppure volley, sono stato appassionato e lo sono stato fin da quando ero bambino. Facciamo chiarezza: nel calcio la mia unica squadra del cuore è la Regia, nella pallavolo invece tifo Modena in onore degli anni belli che abbiamo passato assieme: quella squadra (Daytona Volley, di cui Vandelli è stato presidente, ndr) è stata forse la più forte di tutti i tempi".

Fu effettivamente una squadra leggendaria che vinse tutto a tutti i livelli, ma le volevamo parlare di calcio…

"Eh la Regia (sospira, ndr). Devo essere onesto: mi aspettavo qualcosina di più. Vedo che fa fatica a vincere e questo un po’ mi preoccupa. Dietro ci sono un paio di squadre che temo possano risalire la corrente. Pensavo che l’entusiasmo del primo anno spingesse a dare di più: se lo merita il direttore Cattani che conosco da 50 anni e anche il presidente Salerno che sta facendo tantissimo per il club. Io mi immedesimo molto…".

Cosa manca per il salto di qualità?

"Guardi non voglio entrare in analisi tecniche che non mi competono, io parlo da tifoso e vorrei avere qualche punticino in più per essere un po’ più tranquillo. La Serie B è un patrimonio che adesso va difeso in tutti i modi, è la dimensione perfetta per la città…Poi quando sei lì stabilmente, magari ti capita di salire anche in Serie A".

Che effetto le fa vedere che un gruppo organizzato porta il suo nome?

"Vi confesso che è una cosa che a volte mi mette quasi in imbarazzo, perché avrei voluto fare di più di quel che ho fatto, dare più soddisfazioni anche se la squadra del mio ultimo anno fu più o meno quella che andò in B poi l’anno dopo con Marchioro".

Ha dei rimpianti?

"Ce n’è uno che mi tormenta ancora…Due anni prima di passare la mano incontrai Marchioro, poteva diventare il tecnico della Reggiana, ma poi mi chiese un contratto un po’ particolare e non se ne fece niente. Avevamo intuito che potesse essere il mister giusto e col senno di poi…". Qual è il ricordo più bello di quegli anni?

"Il derby col Modena al Mirabello, quando Facciolo parò i due rigori a tempo scaduto, davanti a 14-15mila persone (20 aprile 1986, 1-1 finale). Nella mia gestione non abbiamo mai perso un derby col Modena. Io comunque ho tanti ricordi belli, in quegli anni abbiamo avuto giocatori da Nazionale: da Carnevale a Di Chiara, Francini, Di Livio, Apolloni…È chiaro che se tornassi indietro certi errori non lo rifarei, ma ai tempi ero il presidente più giovane tra Serie A e B e avevo a che fare con personaggi unici".

Torniamo ai giorni nostri: che derby si aspetta?

"Diciamo che il Modena adesso mi sembra un po’ più quadrato anche perché ha un anno di esperienza in categoria e ha potuto dare continuità su qualcosa che stava costruendo. La Reggiana non sta attraversando un momento brillantissimo anche a causa dei tanti infortuni, quindi partirà da sfavorita. Però lo sappiamo che i derby sono partite che sfuggono ad ogni tipo di logica. Di sicuro farò un gran tifo per la Regia…".

Sarà allo stadio?

"È difficile, dipenderà un po’ anche dal meteo e poi ammetto che sto tanto bene sulla mia poltrona…Quando c’è la Reggiana mi isolo, al massimo faccio entrare qualcuno dei miei nipoti perché voglio restare concentrato al massimo. È sempre un momento speciale per me".