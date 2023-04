Varela non si tiene: "Esco pazzo! Esco pazzo!"

La festa granata esplode alle 19,28 di un sabato di aprile che resterà nella storia sportiva della nostra città. Il sole sta lentamente scomparendo dietro la Curva Ponente del ‘Bruno Nespoli’ quando il boato dei tifosi sancisce quello che fino a poche ore prima era soltanto un sogno di pochi. Per moltissimi un’illusione. ‘Serie B! Serie B’. Maglietta celebrativa poi ecco che inizia la baraonda, con mister Diana che finisce in mezzo a una sorta di ‘torello’ in cui volano schiaffi e colpi proibiti.

Il più immarcabile è Varela che continua a ripetere: "Io esco pazzo! Io esco pazzo!" come un disco rotto, mentre il presidente Salerno piange lacrime di felicità "Io non ci credo! Io non ci credo!" e il figlioletto Giuseppe è lì che fa festa con lui e lo abbraccia, prima di essere rapito da mister Diana che lo prende in braccio e lo fa volare.

Guglielmotti fa lo spogliarello (quasi) integrale e regala tutto alla curva, mentre Pellegrini chiama l’amico Nicolò Cambiaghi in videochiamata e lo fa partecipare alla festa, in diretta. L’anno della Serie B con Alvini ha praticamente mai giocato, ma il granata gli è comunque rimasto nel cuore e i due erano compagni anche a Pordenone.

Tra i più commossi anche il magazziniere Matteo Ferri: "Ne abbiamo passate di cotte e di crude in questi anni", si sfoga. Scatenato anche il preparatore Esteban Anitua che via social incassa anche i complimenti di un campionissimo come Esteban Cambiasso. Argentino doc proprio come lui. Dopo il tripudio, Fausto Rossi si isola un attimo e si commuove. Il pensiero va probabilmente ad alcune persone care che non ci sono più in questa vita terrena, ma che continuano a guidarlo e ispirarlo. Capitan Rozzio bracca un po’ tutti, compreso i cronisti al seguito. D’altronde ormai anche lui è un pezzo della città e la confidenza non gli manca di certo. Commosso anche il direttore Vittorio Cattani, persona di spessore e grande sensibilità che raduna più materiale tecnico possibile e poi lo lancia ai tifosi.

Ultimo, ma non per importanza, Alfredo Amadei che resta in disparte con grande discrezione ma è comunque emozionato e felice. Glielo si legge negli occhi ancora prima che nelle parole: "Sono qui solo per rappresentare mio padre che è rimasto a casa – chiarisce subito - È una sensazione forte, molto forte. Le aspettative c’erano ma il calcio è una materia strana". Poi le parole che ‘pesano’ come un macigno e possono davvero far sorridere tutto il popolo granata: "Adesso dobbiamo rimanere in una categoria importante come la Serie B, ribadendo un lavoro importante che è stato iniziato, ma le condizioni ci sono e ci saranno". Sembra un sogno anche questo e invece…

Francesco Pioppi