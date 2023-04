Venduti 4350 biglietti: domenica ci saranno 10mila tifosi

Dopo cinque giorni di intensi e meritati festeggiamenti, oggi i calciatori (nella foto Adriano Montalto) e lo staff della Reggiana si ritroveranno allo ‘Sporting’ di Cavazzoli per iniziare a preparare la partita di domenica contro l’Imolese. Alla fine della seduta è prevista una mega grigliata in cui è assai probabile che il grande protagonista possa essere ancora una volta Esteban Anitua, il preparatore atletico factotum argentino che potrà mettere la sua esperienza al servizio della squadra anche in questo ambito. La gara di domenica (ore 14,30) sarà l’occasione per fare una grande festa assieme a tutti quei tifosi che per vari motivi non potevano essere a Olbia. Per questo il club ha scelto di abbassare i prezzi di tutti i settori (5 euro per la ‘Sud’ e 10 per i ‘Distinti’) con i biglietti che possono essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita autorizzati, compreso il ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. I botteghini dello stadio saranno aperti a partire dalle 12,30 e fino alle 15,15.

Non è difficile ipotizzare che al ‘Città del Tricolore’ sfileranno oltre diecimila persone per salutare e omaggiare i protagonisti di una storica promozione in Serie B. Fino a ieri, infatti, i biglietti venduti erano 4350 che sommati ai 4250 abbonati danno una bella cifra: 8600.

Alla fine della partita ci sarà poi la premiazione ufficiale, con il neo presidente della Lega Pro Luca Marani che consegnerà il trofeo nelle mani di capitan Paolo Rozzio.

Ad arbitrare l’incontro sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini (assistenti Manuel Marchese di Pavia e Vittorio Consonni di Treviglio), mentre il quarto uomo sarà Daniele Benevelli di Modena. Per Zanotti non ci sono precedenti con la Reggiana.

Francesco Pioppi