Ventotto punti in 27 minuti. Galloway, serata da marziano

‘Il cecchino vegano’ oppure ‘il tiratore etico’, nome che fa riferimento al brand personale (‘Ethics’) di Langston Galloway che produce scarpe e articoli sportivi. Il giorno dopo l’entusiasmante vittoria a Cremona, i soprannomi si sprecano e i social della Pallacanestro Reggiana sono presi d’assalto dall’entusiasmo dei tifosi biancorossi che hanno ammirato la prova balistica della guardia della Unahotels. Più punti che minuti in campo (28 in 27’) e un 68 da tre che consegna al campionato italiano uno dei tiratori più letali mai visti. D’altronde il biglietto da visita non lasciava spazio a dubbi: 452 partite in Nba e 29 milioni di dollari guadagnati non sono mai un caso. Attenzione però, perché ‘attribuire’ la vittoria con la Vanoli solo Galloway sarebbe ingeneroso e molto riduttivo.

La squadra di Priftis è infatti stata capace di mandare 5 uomini in doppia cifra (Galloway 28, Smith 18, Hervey 14, Weber e Faye 12) segno di una buona distribuzione delle responsabilità, con due dati che fanno impressione: 61% da 2 (1931) e 60% da 3 (1218). Cifre che hanno permesso all’Unahotels di trionfare nonostante un deficit a rimbalzo surreale (36-17 Vanoli). Il tecnico greco lo aveva sottolineato più volte: "Cremona va molto bene a rimbalzo d’attacco" e la Vanoli lo ha confermato, conquistandone addirittura 13 sotto il naso di Atkins e compagni. Un ‘tallone d’Achille’ di cui il coach era già consapevole, ma che i suoi ragazzi fin qui erano riusciti a mascherare con un buon lavoro di squadra. Proprio la lotta a rimbalzo (persa anche con Milano 33 a 27) sarà una delle chiavi per il successo, perché non si potrà tirare sempre col 60% dal campo. Per adesso, in ogni caso, va benissimo anche così.

Francesco Pioppi