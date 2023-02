Venturi sicuro: "Non firmo per il pareggio"

di Giuseppe Marotta Nato a Faenza, giovanili nel Bologna, 106 presenze col Ravenna: per il portiere granta Giacomo ’Jack’ Venturi (31 anni, quest’anno 17 partite, 12 porte inviolate e 7 gol concessi) il derby col Cesena di lunedì sarà un derby nel derby. Giacomo Venturi, lo sente particolarmente? "Avrò tanti amici nella loro curva, sono romagnolo e fa piacere giocare una gara così. Sicuramente nel primo tempo alle mie spalle sentirò una versione di ’Romagna mia’ e nel secondo l’altra…". Ci sarà un pubblico da Serie A. "Questo aiuta a tenere alta la concentrazione, il clima caldo dà stimoli. Diverso rispetto a tanti campi in cui si sentono gli uccellini che cantano…". Da Cesena c’è chi ritiene che il divario di 4 punti sia la differenza tra lei e i portieri bianconeri. Cosa ne pensa? "Forse Lewis, che sta giocando ora, e Tozzo hanno avuto qualche incertezza all’inizio, ma sono cose che capitano, non spetta di certo a me giudicare. Ricopriamo un ruolo delicato". Si sente di aver portato punti alla Reggiana? "Insieme ai miei compagni. Ognuno ha il suo compito: gli attaccanti devono segnare, io e i difensori dobbiamo blindare la porta". Però quel miracolo a Lucca nel finale… "Ormai è passato...