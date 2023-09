Vergara, che brutta notizia per i tifosi: "Crociato sinistro rotto, tornerò a febbraio"

Un’altra tegola di proporzioni enormi si abbatte sulla Reggiana che - dopo il grave infortunio a Luca Vido che ha riportato la lesione al crociato del ginocchio destro il 28 agosto – adesso perderà anche Antonio Vergara (nella foto, a terra). Ad annunciarlo nella tarda mattinata di ieri è stato lo stesso trequartista di proprietà del Napoli: "Dopo la notizia del mio infortunio purtroppo non sono portatore di buone notizie – si legge sulla pagina Instagram del 30 granata – dopo aver effettuato gli opportuni controlli posso infatti confermarvi che la diagnosi è rottura del crociato anteriore sinistro, con una lesione meniscale che non mi permetterà di potermi allenare per un po’ e ha bisogno delle adeguate cure. Ma non preoccupatevi – conclude – nel mese degli innamorati (febbraio, ndr) tornerò su quel prato verde a farvi innamorare anche un po’ di me, quindi lasciate un posto libero nel vostro cuore per quel giorno. Gli uomini sognano più il ritorno della partenza ed io già non vedo l’ora di tornare. Forza Regia".

Per Nesta si tratta di una perdita importante visto che Vergara, partito titolare sia nel derby col Parma che nell’ultima contro la Cremonese (gara in cui si è fatto male) era diventato il trequartista di riferimento. Adesso il ruolo toccherà probabilmente a uno tra Girma e Portanova.

Nel frattempo il pareggio della Cremonese a Reggio è costato carissimo a Ballardini che è stato esonerato. Al suo posto in pole c’è Stroppa.

Francesco Pioppi