Verona retrocede Ora sprint a quattro

Domenica alle 17,30 si chiude il campionato di Serie A, ma un verdetto è già stato emesso: Verona retrocede in A2 dopo una sola stagione nel massimo torneo nazionale di basket. Per quanto riguarda l’altra retrocessione saranno decisivi i risultati degli ultimi 40 minuti, ma il quadro, per quanto riguarda l’Unahotels, è molto chiaro.

I biancorossi, infatti, sono in vantaggio con tutte le altre squadre (con Trieste, in realtà, sono pari ma hanno una miglior differenza canestri complessiva) per cui se la squadra di Sakota batte Trento e arriva a 22 punti, retrocede solo nel caso in cui tutte le tre avversarie dirette dovessero vincere. Napoli sarà a Verona, Trieste a Brindisi e Scafati ospiterà Brescia: diciamo che, Napoli a parte, gli altri due impegni non sono proprio dei più agevoli.