Verona si rinforza sotto canestro Ecco l’ex reggiano Pini e Davis

La corsa ai ripari è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo i restyling che hanno coinvolto Trieste (dentro Terry, lungo atletico), Napoli (Young e Wimbush, rispettivamente guardia e ala forte), Treviso (via l’ala Sokolowski e dentro il pivot Ellis) e ovviamente anche la Pallacanestro Reggiana (Senglin e Lee) anche Verona si è mossa per cercare di dare più sostanza sotto i tabelloni e allungare le rotazioni a disposizione di coach Ramagli. Doppio colpo quindi per il general manager Alessandro Frosini che ha salutato l’incostante Aric Holman (accasatosi al Legia Varsavia) e ingaggiato prima Giovanni Pini (liberatosi da Cantù) e poi Devin Davis, ala grande in uscita da Napoli.

L’ex biancorosso Pini (nella foto) è già stato ufficializzato, mentre per Davis si attende solo l’annuncio. Si tratta di movimenti che ovviamente riguardano da vicinissimo anche la Unahotels che - alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali - affronterà proprio Verona (5 marzo in trasferta) e poi Napoli (12 marzo al PalaBigi). La stessa Scafati, risucchiata pericolosamente nella zona calda della classifica dopo aver perso 4 delle ultime 5, aveva inserito nel motore il play Clevin Hannah nelle scorse settimane. Situazioni ‘normali’ per chi è alle prese con una classifica complicata e vuole provare a risollevarsi visto anche che, in tre casi (Reggio, Napoli e Scafati) era già stato cambiato il coach. Si salvi chi può.

Francesco Pioppi