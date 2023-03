Verona Unahotels 78-76: Reggio perde lo scontro salvezza. Restare in A è sempre più dura

Verona Unahotels: un momento del gioco

Verona, 5 marzo 2023 – L’Unahotels gioca col coltello tra i denti solo nell’ultimo quarto e, purtroppo, non basta per espugnare il parquet di Verona. Ci si è messa di mezzo anche la componente sfortuna (con un paio di tiri degli scaligeri entrati per buona sorte) ma il destino va aiutato, e Reggio non ha fatto molto per portarlo dalla sua parte. Complice anche la disastrosa percentuale ai tiri liberi: appena il 50%. E così, a 10 giornate dalla fine, i biancorossi sono a - dalla salvezza e sotto 2-0 negli scontri diretti. Peggio di così, insomma, non poteva andare.

In avvio è più pronta Verona che piazza un immediato break: 10-1, in 3’. Tra qualche pasticcio però l’Unahotels riesce in qualche modo a trovare il bandolo della matassa e sospinta dal neo acquisto Lee, al debutto, mette la freccia avanti all’ 8’: 12-13, tenendola nella sua direzione sino alla prima sirena.

Nel secondo periodo sull’asse Olisevicius-Cinciarini e con un parziale di 10-0 Reggio prova a prendersi l’abbrivio (23-30). Dopo che Ramagli catechizza i suoi in un time-out e fa scendere in campo l’ex di turno, Pini, la Tezenis risponde con veemenza e al 6’ impatta. Ed è con lo score in totale equilibrio che si perviene all’intervallo lungo.

Al ritorno sul parquet è decisamente più sul pezzo la formazione di casa che, analogamente a quanto avvenuto nel primo parziale, apre con un secco 7-0. Gli uomini di Sakota comunque non sbandano e si tengono in linea di galleggiamento. Negli ultimi secondi avrebbero anche l’azione per tornare a contatto ma una scelta frettolosa di Diouf e la successiva “bomba” allo scadere di Anderson ricacciano i biancorossi a -6.

L’ultimo quarto ha a lungo poca storia perché agli abbozzi di reazione reggiana la squadra di Ramagli risponde colpo su colpo e canestro (pochi per entrambe le formazioni) per canestro. A due minuti dalla fine però l’Unahotels ha una fiammata d’orgoglio e si riporta a -2 in un paio di occasioni. A 37 secondi dal termine è parità (73-73) grazie a un canestro di Senglin. Ma sul ribaltamento di fronte Lee, positivo sino a quel momento, fa la frittata commettendo un ingenuo fallo su una conclusione improbabile da 3 di Anderson. L’americano fa 3/3.

Il match si decide col fallo sistematico: ancora Anderson segna altri due liberi, Senglin segna il primo dei suoi, sbaglia volutamente il secondo, riesce a prendere il rimbalzo ma l’arbitro fischia, contemporaneamente, l’invasione a Vitali consegnando la palla alla Tezenis. Cappelletti fa 0/2 dalla lunetta ma il tiro della disperazione di Anim si infrange sul tabellone. I veneti possono festeggiare mentre per Reggio la strada per restare in serie A è sempre più complicata.

Il tabellino

TEZENIS: Cappelletti 11, Casarin 2, Johnson 4, Bortolani 18, Davis 9, Pini 3, Anderson 16, Udom 3, Sanders 4, Smith 8. N.e.: Rosselli e Ferrari. All.: Ramagli

UNAHOTELS: Anim 11, Reuvers 7, Hopkins 14, Strautins, Vitali, Cinciarini 9, Olisevicius 12, Lee 11, Senglin 11,Diouf 1. N.e.:Cipolla e Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Guido Giovannetti, Lorenzo Baldini, Marco Catani

Parziali: 19-20, 38-38, 57-51

Note: spettatori 4678; tiri da 3: Tezenis 9/25, Unahotels 7/28; tiri liberi: Verona 13/17, Reggio Emilia 9/18. Uscito per 5 falli: Hopkins.