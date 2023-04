Via ai play-off di C Gold

Via ai playoff in Serie C Gold, dove le due formazioni reggiane sono impegnate in trasferta. Si comincia alle 18 dal parquet estense di Vigarano Mainarda, dove la Dilplast Clevertech Montecchio fa visita al Ferrara Basket 2018, finalista lo scorso anno: contro un avversario navigato, la squadra di Cavalieri vuole confermarsi vera e propria outsider del torneo, dopo aver chiuso una regular season più che positiva al sesto posto.

I padroni di casa, reduci da 4 vittorie di fila, hanno nel play Seravalli (12,9) e nell’ex Bmr Agusto (12,3) i principali terminali offensivi. Trasferta parmense, alle 21, per l’E80 Group Castelnovo Monti: gli appenninici, al netto della sconfitta nell’ultima di regular season, sono arrivati alla fase calda in crescendo di condizione e puntano a rovesciare il pronostico nel match contro la Fulgor Fidenza, nel remake del primo turno di un anno fa.

I ducali, che al PalaFoppiani avevano ceduto proprio alla squadra di Fels all’overtime, hanno numerosi atleti di alto livello, tra cui Di Noia (15,5) ed i lunghi Obiekwe (15,7) e Genjac (14). Si gioca al meglio delle 3 gare, la vincente salirà in B interregionale.

Serie C Silver. Ultima giornata di regular season, invece, in C Silver. Alle 21 la capolista Correggio (52) chiude la sua straordinaria annata sul campo del Magik Parma (42), che ha bisogno di un successo per entrare nelle prime 4 e accedere alla Serie C unica. Già certa del pass per il piano superiore, grazie alla classifica avulsa, è l’Emil Gas Scandiano (42), che alle 20,30 riceve al PalaRegnani la Rebasket (26) in un derby dai tanti assenti. Spareggia per il settimo posto, utile a definire la griglia degli spareggi, la Pallacanestro Novellara (34): dopo il kappao interno con Scandiano dell’ultimo turno, gli uomini di Boni sono ospiti alle 20,30 dei pari classifica di Lugo (34).

Promozione. Non c’è gloria per le rappresentanti della nostra provincia nelle prime gare dei quarti di Promozione. Sconfitta che fa male, visto che ottenuta in casa, per il Basket Jolly, che dopo un primo tempo equilibrato si arrende 84-74 al Cus Parma: la speranza è che gli uomini di Baroni replichino quanto fatto nel turno precedente, dove hanno rimontano la Heron dopo aver perso davanti al pubblico amico la prima sfida. Stop esterno, invece, per l’LG Competition Castelnovo Monti: i Fulgorati Fidenza allungano nel terzo quarto per imporsi 66-53, nonostante i 16 punti nelle fila appenniniche di Mabili.