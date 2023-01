Via ai playoff: Fiorenzuola-Scandiano Puianello-Cavezzo

Parte la seconda fase per Puianello (8) e Scandiano (6) a caccia del pass per la fase finale dove ci si giocherà l’A2. La band castellese se la vedrà, in casa alle 19 con Cavezzo (8). "Sarà un match difficile - dice coach Giroldi - vista la caratura delle avversarie che non hanno nulla da invidiare a giocatrici di Serie A. Dovremo cercare di limitare il potenziale offensivo delle esterne, pericolose da tre punti e in campo aperto". Trasferta insidiosa per le scandianesi che, alle 20,30, affrontano Fiorenzuola (6) in un match dove chi vince si potrà lanciare alla caccia della zona che regala il pass alla fase nazionale. "Ricominciare - dice coach Pozzi - contro la stessa squadra che abbiamo incontrato due settimane fa, non sarà facile soprattutto mentalmente. Dovremo contenere i loro inizi a tutto gas per poi prendere in mano la gara".