Via al Giro dei Giovani Team Beltrami in gara

Il Giro dei giovani vedrà al via anche il Team Beltrami Tsa Tre Colli, squadra con base a Praticello di Gattatico. La manifestazione è indicata come Giro Next Gen. Rivolta alla categoria Elite e Under 23 prevede la partecipazione di 35 formazioni, di cui 17 italiane e 18 straniere. Per il gruppo del team manager Stefano Chiari si tratta di una vetrina di particolare importanza, che equivale a trampolino verso il domani. "La nostra avventura al Giro d’Italia dei giovani inizierà l’11 giugno per proseguire sino al 18. Siamo stati invitati dalla Rcs Sport e di questo siamo molto soddisfatti. Porteremo cinque corridori per un programma intenso, che prevede anche una cronometro d’apertura e due impegnativi arrivi in salita, sullo Stelvio e a Pian del Cansiglio", affermano i dirigenti del Team Beltrami.

"Per noi prosegue intanto il programma di avvicinamento al Giro. Sabato si gareggia per il Franciacorta a Rovato, nel Bresciano, competizione Elite e Under 23 che si corre sui 150 chilometri".

Torniamo al Giro giovani. Gli atleti selezionati dai direttori sportivi Enea Farinotti, Roberto Miodini e Stefano Roncalli sono Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Andrea Piras, Alex Raimondi, Nicola Rossi e Michael Vanni. Otto le tappe, che dall’11 giugno attraverseranno Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Queste le frazioni: Agliè-Agliè (cronometro, 9 chilometri), San Francesco al Campo-Cherasco (151 km.), Priocca-Magenta (146 km.), Morbegno-Passo dello Stelvio (118 km.), Cesano Maderno-Manerba del Garda (154 km.), Pegine Valsugana-Povegliano (166 km.), Possagno-Pian del Cansiglio (175 km.), tappa conclusiva il 18 giugno sul percorso Tavagnacco-Trieste (131 km.).

La distanza totale è di 1050 chilometri, per un dislivello complessivo di 12mila metri. Una prova particolarmente impegnativa attende i giovani del Team Beltrami.

m.t.