Via alla stagione, con due anticipi. L’Arbor ospita la Lg

Parte stasera, con due anticipi, il campionato di Divisione Regionale 2, che fino allo scorso anno si chiamava Promozione. Nel girone B, interamente composto da squadre reggiane, si comincia alle 21,15 a Luzzara, dove le Eagles Basket Riva del Po ricevono la Go Basket; un quarto d’ora più tardi, invece, il PalaStrinati ospita la sfida tra Arbor e LG Competition Castelnovo Monti. Domani il resto del programma: alle 21,15 la Torre, reduce dalla retrocessione dalla, ospita alla palestra Scaruffi le Aquile Gualtieri; alle 21,30 le ambiziose Gazze Canossa giocano in casa con la Heron Bagnolo, Correggio sfida la Sampolese mentre Saturno e Bibbianese fanno visita, rispettivamente, a Campagnola e Gelso. Nel girone A, con formazioni parmensi, piacentine e cremonesi, il Sant’Ilario comincia la propria corsa domani nella sfida interna delle 21,30 col Ducale Magik Parma; nel girone C la matricola Castellarano è di scena alle 21 a Zola Predosa.