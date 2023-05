Viadana imbattibile La Reggio Calcio spera

RAPID VIADANA

RAPID VIADANA: Cipollini, Matteo Artoni, Bonesi, Chierici (62’ Montagnoli), Longo (76’ Shaini), Barbiani, Beghi, Cavalletti, Flisi, Bassi, Carnevali (67’ Visci). A disp.: Sanguanini, Racchetti, Rossi, Luca Artoni, Ferri, Berigazzi. All.: Galati.

REGGIO CALCIO: Prandi, Mercati (85’ Marfella), Magliulo (35’ Martignoni), Bedeschi (55’ Galgano), Costi, Lasagni, Gallinari, Fiorentino (77’ Mesoraca), Petruzzi (55’ Aurea), Schillaci, Xhelili. A disp.: Nicolini, Macchiavelli, Valcavi, Menzà. All.: Spaggiari.

Arbitro: Pace di Reggio Emilia

Reti: 59’ Xhelili; 61’ Bassi; 76’ Flisi.

Note: giornata calda e soleggiata; spettatori 200 circa. Espulso all’86’ Aurea per doppia ammonizione.

di Federico Prati

Nulla può la Reggio Calcio contro un Rapid Viadana che si conferma pigliatutto, aggiudicandosi anche la finale play-off di Terza categoria.

Dopo aver conquistato il Memorial Presidenti, i gialloneri sono così certi del ripescaggio in Seconda categoria, ma anche i biancorossi hanno buone chances per salire al piano di sopra al termine di una stagione molto positiva. Primo tempo molto equilibrato in cui la truppa di mister Spaggiari sfiora per tre volte il vantaggio: il bomber Gallinari si fa deviare una conclusione oltre la traversa dal guardiano Cipollini che poi si supera nel respingere in angolo una punizione dello specialista Schillaci. Dal corner, lo stesso Schillaci scheggia l’incrocio con un colpo di testa. Ad inizio ripresa la Reggio Calcio sprinta grazie all’azione solitaria di Xhelili conclusa con un perfetto sinistro ad incrociare, ma la reazione dei mantovani è immediata con l’incornata sul secondo palo di Bassi (nella foto) pescato da un lancio lungo. Un errore in fase di impostazione dal basso regala palla ai padroni di casa che segnano il gol-vittoria con Flisi, cancellando così gli eventuali supplementari e dando il via alla festa dei locali.