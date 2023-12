Vianese boom, arrivano Cani e Rivi

Nemmeno il tempo di aprire i battenti (da oggi, alle ore 19 del 22 dicembre, è attivo il mercato di riparazione tra i dilettanti) che le trattative sono già caldissime: scatenata la Vianese che ha già ufficializzato gli arrivi di Nicola Cani (nella foto, mentre mostra la nuova casacca) e Lorenzo Rivi.

Si tratta di due colpi da novanta per la Promozione.

La Vianese è capolista nel girone B con 34 punti, e lassù vuole restarci: Cani, che compirà trent’anni il 3 gennaio, lascia il BaisoSecchia dopo cinque anni.

È stato colonna portante dei canarini, al centro della difesa, e ora proverà a vincere il campionato a Viano.

Difensore goleador, è anche campione in carica col Cervarezza (da capitano) nel Torneo della Montagna, e a Viano ritroverà il diesse Matteo Bimbi.

Lorenzo Rivi, invece, compirà 25 anni il giorno prima di Cani: è una seconda punta, che dopo aver segnato 4 reti in questa prima parte di stagione in Eccellenza con la Bagnolese, vuole dare il suo contributo per centrare il titolo con la Vianese.

Prima di Bagnolo era alla Riese.

Chi risolve il contratto in questi giorni, come Cani e Rivi, e quindi diventa svincolato, avrà tempo di accasarsi altrove fino al 5 gennaio del 2024.

Nel comunicato del Crer figurano altri tre svincolati ufficiali: sono Mattia Vezzani, Emanuele Cavazzoli e Angelo Lazzaro Falco della Bagnolese, che quindi potranno trovare una squadra entro il 5 gennaio.

Oltre le ufficialità, ci sono anche alcuni interessamenti.

In Prima categoria, nel girone D, il Carpineti ha messo gli occhi su Mattia Serra, centrocampista del 1991 attualmente in forza, in Promozione, all’Atletic Progetto Montagna.

Tornando alla Vianese: c’era un interessamento per Francesco Silipo, 28 anni il 27 gennaio, attaccante del BaisoSecchia.

Potrebbe sfumare, però, visto l’innesto di Rivi nello stesso reparto.