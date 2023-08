Vido deve cancellare la maledizione del 9 Bardi sceglie il 22 e imita Ballotta e Venturi

Diamo i numeri. E andiamo a caccia di aneddoti o curiosità sulle maglie vestite dai calciatori della Reggiana nelle stagioni di B in cui era possibile utilizzare la numerazione fissa, istituita a metà degli anni Novanta. Partiamo dal portiere: con l’eccezione del biennio 199799, quando la indossarono Gianluca Berti, Armando Pantanelli e Angelo Pagotto, l’estremo difensore granata non ha portato l’1 sulle spalle. Il precursore fu Marco Ballotta, tra i pali con la 22 nella vittoriosa cavalcata del 199596, imitato da Giacomo Venturi nel 202021 (parte delle gare le giocò anche Michele Cerofolini col 13) e da Francesco Bardi quest’anno.

Il bomber – Non fortunatissima la maglia numero 9, quella che indica solitamente il cannoniere del gruppo: in principio fu di Roberto Paci, passato senza lasciar traccia, poi di Eupremio Carruezzo, idem come sopra; non va meglio nel 199899, con la casacca che si alterna sulle spalle di Stefano Guidoni e Igor Protti, mentre nell’ultimo torneo in cadetteria non è certo da ricordare il torneo di Luca Zamparo. Saprà Luca Vido sfatare il tabù?

El diez – La 10 di Pietro Strada ricorda il gol promozione di Verona, per poi passare – dopo l’approdo del fantasista al Parma, insieme a Carlo Ancelotti – a Sebastiano Vecchiola e, di lì, ad un difensore come Marino D’Aloisio e ad un fantasista vero come Riccardo Maspero. Nel 2020 se la aggiudica Simone Mazzocchi, più attaccante puro, mentre stavolta toccherà ad Eric Lanini, un altro giocatore offensivo ma non il classico trequartista che illumina il gioco.

La mediana – Il numero 8, vestito da Luca Cigarini, comincia nel 1995 con Carmelo La Spada, di professione roccioso difensore, mentre due anni dopo va a Francesco Tudisco, prima di finire a Roberto Cappellacci. Nel 2020 è appannaggio del "Puma", Ivan Varone. Il 4, che in passato contraddistingueva il mediano, è in principio di Alessandro Mazzola, poi di Angelo Terracenere per poi cambiare tre padroni nel 1998, da Antonio Marasco a Angelo Carbone, passando per Claudio Grimaudo.

Le stranezze – Sono diverse le curiosità sui numeri dei granata nel corso degli ultimi decenni: dal 44 di Riccardo Gatti (con un cognome del genere non poteva essere altrimenti) all’88 di Davide Voltan, passando per il 93 di Arlind Ajeti o il 99 di Matteo Ardemagni. Stavolta, oltre al 44 di Davide Guglielmotti e al 77 di Elvis Kabashi, in continuità con la scorsa stagione, ci sono il 90 di Manolo Portanova e l’80 di Natan Girma.