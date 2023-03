Vietato arrivare a pari punti con Entella e Cesena

In caso di arrivo a pari punti con l’Entella, la Reggiana sarebbe dietro per gli scontri diretti (0-0 a Chiavari e 0-1 al ‘Città del Tricolore’) mentre col Cesena – essendosi aggiudicati una vittoria a testa - sarà gara aperta da qui alla fine per capire chi avrà la miglior differenza reti.

È questo il ‘Bignami’ per interpretare un eventuale arrivo in volata perché - se vogliamo a tutti i costi trovare un connotato ‘negativo’ nel poker rifilato dai romagnoli a Zamparo e soci – è da rintracciare nel fatto che i granata non hanno più il vantaggio della differenza reti nei confronti della squadra di Mimmo Toscano.

Sono infatti 51 i gol fatti e 19 quelli subiti da Rozzio e compagni, mentre per Corazza sono 54 quelli realizzati e 22 quelli subiti. Morale: +32 per entrambi. Se sussistesse ancora la parità, al momento sarebbe premiato il Cesena perché complessivamente ha segnato più gol.

Ovvio, siamo davanti ad eventualità che speriamo di non dover nemmeno prendere in considerazione, ma siccome ormai ne abbiamo viste un po’ di tutti i colori, è meglio stare concentrati anche su questi dettagli.

Dalle prossime gare bisognerà fare attenzione proprio a tutto, cercando di ottimizzare ogni situazione possibile anche quando, magari, il risultato sarà già stato acquisito.

A partire magari da sabato, quando la Reggiana (nella foto Pellegrini) tornerà in campo alle 14,30 ospitando la Torres dell’ex attaccante granata Stefano Scappini. La prevendita è già stata attivata e il circuito di riferimento anche questa volta è ‘Vivaticket’. I tagliandi potranno essere acquistati online oppure in tutte le ricevitorie autorizzate oltre che al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B e ai botteghini.

La vendita diretta inizierà sabato alle 13 e andrà avanti fino alle 15,15. La speranza è che si possa ricreare una bella cornice di pubblico per sostenere i granata nella prima delle sei ‘finali’ che restano di qui all’epilogo del campionato.

Francesco Pioppi