Vietato fallire contro la matricola Pordenone

di Damiano Reverberi

Conad, vietato fallire. Reduce dal brutto stop di Lagonegro, la formazione giallo-rossa deve riprendere la marcia per tentare di raggiungere i playoff e la sfida interna con la matricola Tinet Prata di Pordenone, in programma al PalaBigi alle 18, è l’occasione giusta per rialzare la china.

Non un impegno agevole: i friulani occupano la nona posizione a +2 sugli uomini di Luca Cantagalli, sono reduci da una vittoria 3-1 con la corazzata Bergamo e si sono aggiudicati il match d’andata con un netto 3-0, rifilando a Reggio la prima sconfitta della stagione.

"Ci spaventa il loro servizio – spiega il palleggiatore della Conad, Filippo Santambrogio – perché hanno dimostrato di aver atleti molto validi in questo fondamentale. Dovremo esser bravi nel contenerli, oltre ad esser bravi a contenere i loro attacchi con il muro e la difesa. Sarà una battaglia ma siamo pronti".

Ottenere i 3 punti sarebbe fondamentale visto il gran equilibrio in graduatoria: i giallo-rossi sono dodicesimi, ma la distanza dalla quinta piazza è di soli 3 punti, con ben 8 rivali tutte a stretto contatto.

Gli ex. La particolarità del match odierno sta anche nella presenza di tanti ex: lo schiacciatore Meschiari ha giocato a Prata lo scorso anno, mentre hanno trascorsi reggiani gli ospiti Bortolozzo, De Paola e Simone Scopelliti. Quest’ultimo ha partecipato al "double" della passata stagione: "A Reggio sono stato molto bene – spiega il centrale, che divide il ruolo nel sestetto col triestino Katalan – e per me è un po’ come tornare a casa. Rivedere tutte le persone che hanno lavorato e reso possibile il raggiungimento di un traguardo storico mi farà un certo effetto". Sulla gara di via Guasco, il giocatore non la manda a dire: "Sarà un match all’ultimo sangue, tra due contendenti che vogliono scalare la classifica e che puntano ai playoff. Speriamo in un bello spettacolo, la sfida d’andata ci diede un risultato quasi inatteso". La Tinet schiera il giovane Boninfante (classe 2004) in cabina di regia, in diagonale con il cubano Gutierrez, in banda l’altro nazionale Under 20 Porro con lo slovacco Petras, mentre il libero è De Angelis.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming su volleyballworld.tv, mentre la biglietteria di via Guasco aprirà un’ora prima dell’inizio.