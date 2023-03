Vigili del Fuoco campioni provinciali

Sì è disputata al PalaCanossa la finale del campionato under 19 di pallavolo maschile. I Vigili del Fuoco Marconi si sono aggiudicati partita e titolo superando al quinto set, dopo un lungo ed equilibratissimo incontro, i rivali della Pallavolo AnderliniTricolore. E dunque è finita 3 a 2, con parziali di 25-22 21-25 25-19 23-15 15-10.

La squadra campione provinciale si è schierata con Ronzoni, Gianferrari (banda, 20 punti), Ganapini, Chirieleison (centrale, 3), Mara (banda, 16), Bussi, Raimondi (centrale, 7), Ascione, Tamagnini (palleggiatore, 8), Ferrari (5), Catellani (opposto, 18) Vacondio (L). Allenatore Alberto Iotti, secondo Stefano Meringolo.

Nel corso del match il tecnico Alberto Iotti ha fatto ampiamente ricorso alla panchina. AnderliniTricolore e Vigili del Fuoco, rispettivamente primi e secondi dopo la regular season, si erano guadagnate il diritto a disputare la finale dopo aver superato Fabbrico e San Martino. Il prossimo appuntamento per l’Under 19 dei Vigili è con la fase regionale a gironi: i reggiani disputeranno un girone a tre squadre e in caso di vittoria accederanno alla finale a quattro per il titolo di campione regionale.

c.l.