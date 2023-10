Vigili del Fuoco Marconi, debutto al PalaCanossa. C femminile, derby col Parma per la Jovi

Con questo week end partono tutti i campionati di Serie C e D di pallavolo, maschili e femminili per un totale, comprese Serie A2 e B, di 29 formazioni reggiane tra città e provincia, 11 maschili e 18 femminili. Per la D maschile è la seconda giornata, tutti gli altri campionati sono al debutto stagionale. In questi giorni sono partiti anche i campionati provinciali femminili di prima e seconda divisione.

C MASCHILE. Questa sera alle 21,15 a Sassuolo si gioca Ies Group-Fabbrico; domani alle 17 Modena Volley-Everton e Ama San Martino-Bluenergy Pc; chiude alle 20,30, al PalaCanossa, Vigili del Fuoco Marconi-Baganzola.

C FEMMINILE. Nel girone A, questa sera alle 21 va in onda S.C. Parma-Jovi; domani alle 17 a Rivalta, Energee3 Giovolley-Corlo alle 17. Alle 21, sul parquet di Rivergaro, River-Everton. Nel girone B, entrambe le gare domani: alle 18, Truzzi-Rubierese a Novi, mentre alle 21 fischio d’inizio per Persicetana-Ama San Martino.

D MASCHILE. Due gare stasera nel girone A: Tricolore (punti 0)-Wimore Parma (3) alle 21 alla Moro e Pieve (3)-Busseto (2) alle 21,15 alla Rinaldini. Riposa Scandiano (3).

D FEMMINILE. Nel girone A, tre gare su quattro in programma stasera: debutto per l’Arena neopromossa contro l’Energy Parma alle 21 a Calerno; poi Vaneton Limpia-Noceto alle 21 alla Pertini e Circolo Minerva-Vaneton Fortlan Dibi alle 21 a Parma. Domani a Parma alle 18,30 chiude Pol. Coop Parma-Reggiana Pallavolo Femminile. Nel girone B, stasera la Poliespanse Correggio, anch’essa neo promossa, è in trasferta a Soliera alle 21,30. Domani alle 18,30 si gioca il bel derby tra Saturno Guastalla e Renusi Fabbrico. Alle 20,30 si giocano Everton-Invicta Modena alla palestra Rinaldini e Ama San Martino-Maranello alla Bombonera.

Claudio Lavaggi