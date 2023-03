Vikings ancora sconfitti Male anche Casalgrande

Ancora una sconfitta per i Vikings Rubiera (11), ormai destinati ai playout per mantenere il loro posto in Serie A Gold maschile. Al PalaBursi passa in maniera piuttosto netta l’Albatro Siracusa (17), vittoriosa 29-21 al termine di una gara praticamente sempre condotta, dove i padroni di casa vanno sotto 18-11 a metà gara e non riescono mai a rientrare. Dopo tre sconfitte in altrettanti scontri diretti, per la squadra di Galluccio bisogna pensare a salvare la categoria: agli spareggi manca poco più di un mese, urge ritrovarsi immediatamente soprattutto dal punto di vista mentale, dimenticando le fragilità e i troppi errori di queste ultime settimane.

Non va meglio alla Casalgrande Padana (16) in Serie A1 femminile: Mezzocorona (9), terzultima forza del torneo, si impone 28-25 al PalaKeope, punendo una squadra di Agazzani davvero troppo altalenante, nonostante i 6 centri di Franco ed i 5 di Furlanetto. Le ceramiche rimangono settime a pari punti con Ferrara ed, al momento, eviterebbero i playout solo grazie al miglior risultato negli scontri diretti, ma il finale di stagione è ancora tutto da scrivere e serve una versione delle bianco-rosse decisamente migliore di quella attuale.