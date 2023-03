Vikings, contro Siracusa bisogna svoltare

Vikings Rubiera (11) a caccia della svolta dopo un periodo molto complicato. Le sconfitte contro Campus Italia e Carpi hanno notevolmente complicato la corsa verso la salvezza diretta, che rimane distante 5 lunghezze, e la sfida casalinga delle 18 con Siracusa (15) deve necessariamente segnare un cambio di passo, non tanto per la classifica (i playout sembrano ormai certi, salvo un netto cambio di rotta), quanto per il morale. Il precedente dell’andata è noto, con Rubiera uscita dal campo in anticipo per impraticabilità del campo e decisione del giudice sportivo di escluderla dal campionato, prima che il verdetto fosse ribaltato dal Collegio di Garanzia del Coni. Tra i padroni di casa rientra Giovanardi, ma sarà assente Oleari.

A1 donne – Appuntamento da non fallire per la Casalgrande Padana (16), impegnata nell’appuntamento interno delle 18,30 con Mezzocorona (7) valido per la 19esima giornata di Serie A1 femminile. Dopo la vittoria con Prato, che ha riscattato due sconfitte cocenti, Furlanetto e compagne devono piazzare lo sprint decisivo per evitare i playout: finisse oggi la stagione, sarebbero salve visto il miglior ruolino negli scontri diretti rispetto a Ferrara, che appaia le bianco-rosse al settimo posto della graduatoria. "Mancano 4 giornate alla fine e 2 successi potrebbero bastare – spiega la centrale ceramica Gaia Lusetti – ma noi dobbiamo provare a vincerle tutte per migliorare i 22 punti della passata stagione".

Serie B maschile – In Sere B maschile la settima di ritorno inizia oggi alle 18,30 a Castellarano, dove va in scena la sfida di coda tra Sportinsieme (4) e Valsamoggia (1); domani alle 18 la capolista Marconi Jumpers riceve a Castelnovo Sotto l’ostico Carpi (27) e deve tenere a bada Rubiera (30), seconda a -1 e con una partita in meno, impegnata al PalaBursi alla stessa ora col Ferrara United (5). Chiude il quadro la Modula Casalgrande (25), impegnata sempre alle 18 al PalaKeope con Faenza (27) in uno snodo chiave per la corsa ai playoff.