Vikings, è ora di fare bottino

Comincia nelle Marche la lunga serie di scontri diretti per la salvezza dei Vikings Rubiera (1). Nella trasferta delle 18 sul campo della Macagi Cingoli (4), valida per la nona giornata di Serie A Gold maschile, i rosso-blu vanno a caccia del primo successo stagionale e, soprattutto, del pieno di morale in vista del proseguo della stagione, dopo un avvio difficoltoso sia come calendario (Benci e compagni hanno affrontato tutte le big del torneo) che come prestazioni e risultati, visto che sono 7 le sconfitte consecutive alle spalle: di fronte trovano un avversario reduce da 3 stop di fila, ma che punterà sul fattore campo per riprendere la propria corsa. Dovrebbe rientrare il mancino ucraino Naghavialhosseini, dall’altra parte ci sarà l’ex D’Benedetto.

Appuntamento casalingo, nella terza giornata di Serie A Bronze, per la Modula Casalgrande (2), impegnata al PalaKeope con Derthona (2): l’obiettivo è riscattare lo stop rimediato lo scorso week end a Prato. Lunga sosta, invece, per la Casalgrande Padana in A1 femminile.

Il campionato riprenderà ad inizio dicembre, con le ceramiche che osservano il turno di riposo e torneranno in campo sabato 9 con la sfida interna al Cellini Padova.

d.r.